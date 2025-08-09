ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025 Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Вернется ли «Окжетпес» к победам?

    Окжетпес — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 9 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Окжетпес» — «Жетысу»
    «Окжетпес»
    9 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Жетысу». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Августа 2025 года

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Окжетпес 15:00 Жетысу

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» после 19-ти поединков национального первенства набрал 29 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию, на девять очков отставая от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также на два пункта опережая своего ближайшего преследователя.

    Окжетпес — Жетысу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на своем поле сыграл вничью с «Елимаем» Семей (1:1).

    Перед этим в 18-м туре чемпионата страны коллектив также набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Женисом» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с девятью голами.

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

    Команда занимает 10-ю позицию в таблице, на восемь очков опережая зону вылета (13-14-я строчки), а также лишь по дополнительным показателям уступая вышестоящему «Кызылжару».

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Тураном» (1:0).

    Перед этим в 18-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Елимая» Семей (0:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Жетысу» проиграл три раза при двух победах.

    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Окжетпеса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Окжетпес» не выиграл

    • в трех последних матчах «Жетысу» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.50, победа «Жетысу» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Жетысу» не проиграет за 2.05

    Окжетпес — Жетысу: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 09.08.202515:00. Вернется ли «Окжетпес» к победам?
