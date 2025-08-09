Челябинск — Волга Ульяновск. Ставка (к. 1.76) и прогноз на Первую лигу 9 августа 2025 года

Челябинск
Турнирное положение: « Челябинск» после трех туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть очков.
В активе команды две победы и одно поражение. Разница мячей — 5:4.
Последние матчи: последнюю игру «Челябинск» проиграл клубу КАМАЗ со счетом 1:2.
В первом туре команда устроила перестрелку с командой «Торпедо», обыграв оппонента со счетом 3:2, и была сильнее «Ротора»(1:0) во втором туре.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Челябинск» резво начал сезон после возвращения в Первую лигу, и поражение в прошлом матче не было провалом для команды.
Коллективу не хватает лидеров в атаке. Поединок с клубом КАМАЗ показал, что под организованным и интенсивным прессингом «Челябинск» чувствует себя некомфортно.
Команда имела проблемы с голевыми моментами, создавая их на редких стандартах и контратаках, но этого было недостаточно. Коллективу необходимо работать над тактической гибкостью.
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: после трех туров «Волга» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав лишь один балл.
На старте чемпионата команда дважды проиграла и свела один матч вничью. Разница мячей — 3:5.
Последние матчи: последний матч «Волга» завершила вничью в поединке против «Чайки» (1:1) и смогла заработать первые очки в сезоне.
В первых двух турах коллектив из Ульяновска проиграл «Ротору» (1:2) и клубу КАМАЗ (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Волга» во всех трех матчах показывает равный футбол однако на результате это не сказывается.
Можно отметить слабую игру в обороне коллектива из Ульяновска. Команда пропустила в каждом из трех матчей.
Статистика для ставок
- «Челябинск» проиграл последний матч
- «Волга» пропустила пять мячей за три игры сезона
- Команды не имеют проблемы с составом перед этим матчем
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Челябинска» дают 1.78, а на «Волгу» — 4.40, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.03.
Прогноз: «Челябинск» при домашних трибунах способен показать качественный футбол, однако «Волга» в силах испортить праздник.
Ожидаем атакующую игру от команд и борьбу до конца матча.
Основная ставка: Обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: можно предположит солидное количество забитых мячей в матче.
Дополнительная ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.