    «Челябинск» вернется на победный путь

    Челябинск — Волга Ульяновск. Ставка (к. 1.76) и прогноз на Первую лигу 9 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Челябинск Прогнозы на Волгу НН Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Челябинск» — «Волга» Ульяновск
    Футбольный клуб «Челябинск»
    9 августа в четвертом туре Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Волга». Начало матча — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челябинск» — «Волга» Ульяновск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 09 Августа 2025 года

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    •  Челябинск 15:00 Волга Ул

    Волга Ул

  • Ульяновск
    «Челябинск»

    Турнирное положение: « Челябинск» после трех туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть очков.

    В активе команды две победы и одно поражение. Разница мячей — 5:4.

    Последние матчи: последнюю игру «Челябинск» проиграл клубу КАМАЗ со счетом 1:2.

    В первом туре команда устроила перестрелку с командой «Торпедо», обыграв оппонента со счетом 3:2, и была сильнее «Ротора»(1:0) во втором туре.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Челябинск» резво начал сезон после возвращения в Первую лигу, и поражение в прошлом матче не было провалом для команды.

    Коллективу не хватает лидеров в атаке. Поединок с клубом КАМАЗ показал, что под организованным и интенсивным прессингом «Челябинск» чувствует себя некомфортно.

    Команда имела проблемы с голевыми моментами, создавая их на редких стандартах и контратаках, но этого было недостаточно. Коллективу необходимо работать над тактической гибкостью.

    «Волга» Ульяновск

    Турнирное положение: после трех туров «Волга» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав лишь один балл.

    На старте чемпионата команда дважды проиграла и свела один матч вничью. Разница мячей — 3:5.

    • Последние матчи: последний матч «Волга» завершила вничью в поединке против «Чайки» (1:1) и смогла заработать первые очки в сезоне.

    В первых двух турах коллектив из Ульяновска проиграл «Ротору» (1:2) и клубу КАМАЗ (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Волга» во всех трех матчах показывает равный футбол однако на результате это не сказывается.

    Можно отметить слабую игру в обороне коллектива из Ульяновска. Команда пропустила в каждом из трех матчей.

    Статистика для ставок

    • «Челябинск» проиграл последний матч

    • «Волга» пропустила пять мячей за три игры сезона

    • Команды не имеют проблемы с составом перед этим матчем

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Челябинска» дают 1.78, а на «Волгу» — 4.40, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.03.

    Прогноз: «Челябинск» при домашних трибунах способен показать качественный футбол, однако «Волга» в силах испортить праздник.

    Ожидаем атакующую игру от команд и борьбу до конца матча.

    Основная ставка: Обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: можно предположит солидное количество забитых мячей в матче.

    Дополнительная ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.

