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    Продлят ли литовцы беспроигрышную серию?

    Кауно Жальгирис — Арда. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Арда»
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    «Лех» — «Кауно Жальгирис»
    «Кауно Жальгирис» из Литвы дома сыграет против болгарского клуба «Арда» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Арда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Кауно Жальгирис

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Кауно Жальгирис 19:00 Arda Kardzhali

    Arda Kardzhali

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей, литовцы выиграли 15 матчей и сыграли вничью в 3 встречах.

    «Арда»

    Турнирная таблица: В Первой лиге Болгарии «Арда» занимает 7 место, набрав 4 очка: 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

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    • Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Арда» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и в двух встречах сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей

    • «Арда» вырвала победу у ХИКа во втором раунде Лиги конференций

    • «Кауно Жальгирис» и «Арда» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед
    предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Арды» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: Литовский клуб демонстрирует увлекательную беспроигрышную серию, «Кауно Жальгирис» походит к поединку в качестве фаворита и есть большая вероятность, что хозяева на своём поле как минимум не проиграют.

    Ставка: Победа «Кауно Жальгирис» с коэффициентом 2.13.

    Прогноз: Литовцы и болгары забивают практически в каждом матче, не исключаем, что обе команды смогут отличиться в первой игре дуэли.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.90.

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    Кауно Жальгирис — Арда: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 07.08.202519:00. Продлят ли литовцы беспроигрышную серию?
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