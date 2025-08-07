Кауно Жальгирис — Арда. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

«Кауно Жальгирис» из Литвы дома сыграет против болгарского клуба «Арда» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Арда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей, литовцы выиграли 15 матчей и сыграли вничью в 3 встречах.

«Арда»

Турнирная таблица: В Первой лиге Болгарии «Арда» занимает 7 место, набрав 4 очка: 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Арда» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и в двух встречах сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей

«Арда» вырвала победу у ХИКа во втором раунде Лиги конференций

«Кауно Жальгирис» и «Арда» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед

предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Арды» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.72.

Прогноз: Литовский клуб демонстрирует увлекательную беспроигрышную серию, «Кауно Жальгирис» походит к поединку в качестве фаворита и есть большая вероятность, что хозяева на своём поле как минимум не проиграют.

Ставка: Победа «Кауно Жальгирис» с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Литовцы и болгары забивают практически в каждом матче, не исключаем, что обе команды смогут отличиться в первой игре дуэли.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.