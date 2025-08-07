Кауно Жальгирис — Арда. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Кауно Жальгирис
Arda Kardzhali
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей, литовцы выиграли 15 матчей и сыграли вничью в 3 встречах.
«Арда»
Турнирная таблица: В Первой лиге Болгарии «Арда» занимает 7 место, набрав 4 очка: 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.
Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Арда» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав две победы и в двух встречах сыграли вничью.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 19 матчей
- «Арда» вырвала победу у ХИКа во втором раунде Лиги конференций
- «Кауно Жальгирис» и «Арда» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед
предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Арды» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.72.
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Прогноз: Литовский клуб демонстрирует увлекательную беспроигрышную серию, «Кауно Жальгирис» походит к поединку в качестве фаворита и есть большая вероятность, что хозяева на своём поле как минимум не проиграют.
Ставка: Победа «Кауно Жальгирис» с коэффициентом 2.13.
Прогноз: Литовцы и болгары забивают практически в каждом матче, не исключаем, что обе команды смогут отличиться в первой игре дуэли.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.