Байер — Пиза. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2025 года

5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Байер» и «Пиза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Пиза», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в летних контрольных поединках вполне преуспевают. Команда постепенно набирает обороты.

При этом «Байер» в 3 спаррингах победил 2 раза. Да и в 2 своих последних поединках команда забивала по 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» одолели «Фортуну» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Бохум» (2:0). А вот поединок с «Фламенго» (U20) завершился поражением (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фармацевты» нынче пребывают не в самых оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и прибавить она явно способна.

Причем «Байер» в двух своих последних матчах пропустил всего 1 мяч. Вот только потери нескольких ведущих игроков пока чувствуются.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фармацевты» постараются продлить свой победный путь.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 3 первых контрольных матчах.

Причем «Пиза» победила в 4 своих последних поединках. А вот не проигрывают пизанцы уже 5 матчей кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пиза» переиграла «Эмполи» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Верчелли» (1:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Бра» (5:0).

При этом «Пиза» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пизанцы весьма выгодно выглядит в плане реализации. Команда явно даст бой одному из сильнейших клубов Германии.

При этом «Пиза» в летних спаррингах смотрится весьма симпатично. Более того, до последнего матча команда не пропускала 2 раза кряду.

Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. Пизанцы намереваются закрепиться в Серии A.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно не боится полпреда Бундеслиги.

Статистика для ставок

«Байер» победил в 2 своих последних поединках

Пизанцы победили в 4 последних матчах

«Пиза» до последней встречи не пропускала дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

Прогноз: «Байер» постепенно набирает обороты, и явно активно понесется к воротам «Пизы».

Немцы имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, к тому же пизанцы пока противостояли куда более скромным оппонентам.

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.75