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    «Байер» будет торопиться!

    Байер — Пиза. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Пиза»
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    Патрик Шик
    5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Байер» и «Пиза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Пиза», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Августа 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 19:00 Пиза

    Пиза

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» в летних контрольных поединках вполне преуспевают. Команда постепенно набирает обороты.

    При этом «Байер» в 3 спаррингах победил 2 раза. Да и в 2 своих последних поединках команда забивала по 2 мяча.

    Байер — Пиза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» одолели «Фортуну» (2:1).

    До того команда сумела одолеть «Бохум» (2:0). А вот поединок с «Фламенго» (U20) завершился поражением (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фармацевты» нынче пребывают не в самых оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и прибавить она явно способна.

    Причем «Байер» в двух своих последних матчах пропустил всего 1 мяч. Вот только потери нескольких ведущих игроков пока чувствуются.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фармацевты» постараются продлить свой победный путь.

    «Пиза»

    Турнирное положение: Пизанцы в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 3 первых контрольных матчах.

    Причем «Пиза» победила в 4 своих последних поединках. А вот не проигрывают пизанцы уже 5 матчей кряду.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пиза» переиграла «Эмполи» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Верчелли» (1:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Бра» (5:0).

    При этом «Пиза» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пизанцы весьма выгодно выглядит в плане реализации. Команда явно даст бой одному из сильнейших клубов Германии.

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    При этом «Пиза» в летних спаррингах смотрится весьма симпатично. Более того, до последнего матча команда не пропускала 2 раза кряду.

    Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. Пизанцы намереваются закрепиться в Серии A.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно не боится полпреда Бундеслиги.

    Статистика для ставок

    • «Байер» победил в 2 своих последних поединках

    • Пизанцы победили в 4 последних матчах

    • «Пиза» до последней встречи не пропускала дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

    Прогноз: «Байер» постепенно набирает обороты, и явно активно понесется к воротам «Пизы».

    Немцы имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, к тому же пизанцы пока противостояли куда более скромным оппонентам.

    Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.75

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    Байер — Пиза: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 05.08.202519:00. «Байер» будет торопиться!
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