ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНе звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда Джуд Беллингем Как «Реалу» играть без Беллингема? Семь вариантов для Хаби Алонсо Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
    Все новости спорта

    «Марибор» переиграет венгров

    Пакш — Марибор. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Пакш» — «Марибор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марибор»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Пакш» и «Марибор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Марибор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 21:00 Марибор

    Марибор

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Пакш»

    Турнирное положение: «Пакш» неплохо провел минувший чемпионат Венгрии. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Пакш» довольно неплохо выглядел в летних спаррингах. В контрольных поединках команда сумела добыть 4 виктории.

    Пакш — Марибор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пакш» уступил «ЧФР Клужу» (0:3).

    До того команда разгромила «Иванчу» (4:0). А вот первый поединок с «ЧФР Клужем» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 победы. В этих поединках «Пакш» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Пакш» нынче не столь стабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем «Пакш» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Плюс команда явно способна поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Марибор»

    Турнирное положение: «Марибор» неудачно начал новый чемпионат Словении. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Марибор» не побеждал в двух своих последних поединках. А вот до того команда четырежды кряду покидала поле со щитом.

  • Трансферный дайджест. 15 — 22 июля
  • Хаби Алонсо мечтает о Родри, Ляпорта ждут дома, «Ман Сити» вспомнил что есть свой Траффорд
  • 21/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Марибор» уступил «Целе» (1:2).

    До того команда подписала мировую с ЦСКА 1948 (1:1). А вот чуть ранее она буквально уничтожила «Бистрицу» (5:0).

    При этом «Марибор» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Марибор» вполне прилично выглядит в атаке. Команда в летних спаррингах демонстрировала шикарную результативность.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Марибор» не потерпел ни одного поражения в летних контрольных поединках. А вот официальный старт сезона несколько удручил.

    Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 32 раза в 36 поединках минувшего чемпионата Словении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Марибор» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Пакш» победил в 4 из 7 летних спаррингов

    • Словенцы в среднем забивают реже 2 голов за матч

    • «Марибор» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Марибор» шикарно выглядел в летних спаррингах, и явно постарается вернуться на победный путь в официальных матчах.

    Словенцы способны прибавить в плане реализации, да и венграм явно недостает пресловутой стабильности.

    Ставка: Победа «Марибора» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пакш — Марибор?

    Матч Пакш — Марибор состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пакш — Марибор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пакш — Марибор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пакш — Марибор?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пакш — Марибор?

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Линетт — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Cвайда — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ибин У — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мартинес Сирес — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Прозорова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зиря — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Де Минор — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арнальди — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Левадия — Иберия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пакш — Марибор: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:00. «Марибор» переиграет венгров
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры