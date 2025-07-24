Пакш — Марибор. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Пакш
Марибор
«Пакш»
Турнирное положение: «Пакш» неплохо провел минувший чемпионат Венгрии. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Пакш» довольно неплохо выглядел в летних спаррингах. В контрольных поединках команда сумела добыть 4 виктории.
Пакш — Марибор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пакш» уступил «ЧФР Клужу» (0:3).
До того команда разгромила «Иванчу» (4:0). А вот первый поединок с «ЧФР Клужем» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 победы. В этих поединках «Пакш» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Пакш» нынче не столь стабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Пакш» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Плюс команда явно способна поднатореть в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Марибор»
Турнирное положение: «Марибор» неудачно начал новый чемпионат Словении. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Марибор» не побеждал в двух своих последних поединках. А вот до того команда четырежды кряду покидала поле со щитом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Марибор» уступил «Целе» (1:2).
До того команда подписала мировую с ЦСКА 1948 (1:1). А вот чуть ранее она буквально уничтожила «Бистрицу» (5:0).
При этом «Марибор» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Марибор» вполне прилично выглядит в атаке. Команда в летних спаррингах демонстрировала шикарную результативность.
При этом «Марибор» не потерпел ни одного поражения в летних контрольных поединках. А вот официальный старт сезона несколько удручил.
Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 32 раза в 36 поединках минувшего чемпионата Словении.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Марибор» явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Пакш» победил в 4 из 7 летних спаррингов
- Словенцы в среднем забивают реже 2 голов за матч
- «Марибор» не побеждал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: «Марибор» шикарно выглядел в летних спаррингах, и явно постарается вернуться на победный путь в официальных матчах.
Словенцы способны прибавить в плане реализации, да и венграм явно недостает пресловутой стабильности.
Ставка: Победа «Марибора» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05