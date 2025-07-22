2-й таймОренбург — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля Лука Модрич и Хаби АлонсоЗаменить Модрича, продать Родриго и еще четыре трансферных шага, которые нужно сделать «Реалу»
    Все новости спорта

    Мальтийцам сразу несдобровать?

    Балкани — Флориана: прогноз на матч Лиги конференций и ставка за 2.25

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Балкани Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Флориана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флориана»
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Флориана». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Балкани» — «Флориана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Балкани

  • Сува-Река
    •  Балкани 21:30 Флориана

    Флориана

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Балкани»

    Турнирное положение: «Балкани» успешно выступил в минувшем чемпионате Косово. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Балкани» победил в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

    Балкани — Флориана: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Балкани» переиграл «Стругу» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Работничкам» (2:0). А вот поединок с «Сухарекой» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Балкани» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Балкани» выгодно смотрелся в летних спаррингах. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Балкани» пока только набирает обороты. Да и мальтийский барьер отнюдь не выглядит непроходимым.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Флориана»

    Турнирное положение: «Флориана» не столь успешно провела последний чемпионат Мальты. Команда дошла до полуфинала плей-офф.

    Причем «Флориана» победила в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась пятью забитыми мячами

  • Избавиться от Грилиша и найти правого защитника. Шесть задач, которые предстоит решить «Ман Сити» перед стартом сезона
  • Пеп Гвардиола потратил в этом году уже около 300 миллионов фунтов, но команда по-прежнему нуждается в усилении
  • 19/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Флориана» одолела «Хэверфордвест Каунти» (3:2).

    До того команда переиграла того же соперника (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Биркиркары» (1:2).

    При этом «Флориана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мальтийцы довольно неплохо выглядят в атаке. Да и валлийский барьер был пройден вполне уверенно.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Флориана» крайне нестабильна. Мальтийцы чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Не столь монолитно выглядит и оборона мальтийцев. Команда неизменно пропускала в трех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Флориана» победила в 2 своих последних поединках

    • Косовары победили в 2 последних матчах

    • «Балкани» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.80.

    Прогноз: «Балкани» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно начнет встречу максимально активно.

    Косовары способны прибавить в плане реализации, да и оборона мальтийцев ошибается довольно часто.

    Ставка: Победа «Балкани» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Балкани — Флориана?

    Матч Балкани — Флориана состоится 22 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Балкани — Флориана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Балкани — Флориана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Балкани — Флориана?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Балкани — Флориана?

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фернандес — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Жукаев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Норри — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Кассоне
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тьен — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Стародубцева — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Балкани — Флориана: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 22.07.202521:30. Мальтийцам сразу несдобровать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры