Балкани — Флориана: прогноз на матч Лиги конференций и ставка за 2.25

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Флориана». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Балкани» — «Флориана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балкани»

Турнирное положение: «Балкани» успешно выступил в минувшем чемпионате Косово. Команда заняла итоговое 2 место.

При этом «Балкани» победил в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Балкани» переиграл «Стругу» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Работничкам» (2:0). А вот поединок с «Сухарекой» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Балкани» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Балкани» выгодно смотрелся в летних спаррингах. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Балкани» пока только набирает обороты. Да и мальтийский барьер отнюдь не выглядит непроходимым.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Флориана»

Турнирное положение: «Флориана» не столь успешно провела последний чемпионат Мальты. Команда дошла до полуфинала плей-офф.

Причем «Флориана» победила в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась пятью забитыми мячами

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Флориана» одолела «Хэверфордвест Каунти» (3:2).

До того команда переиграла того же соперника (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Биркиркары» (1:2).

При этом «Флориана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мальтийцы довольно неплохо выглядят в атаке. Да и валлийский барьер был пройден вполне уверенно.

При этом «Флориана» крайне нестабильна. Мальтийцы чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

Не столь монолитно выглядит и оборона мальтийцев. Команда неизменно пропускала в трех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Флориана» победила в 2 своих последних поединках

Косовары победили в 2 последних матчах

«Балкани» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.80.

Прогноз: «Балкани» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно начнет встречу максимально активно.

Косовары способны прибавить в плане реализации, да и оборона мальтийцев ошибается довольно часто.

Ставка: Победа «Балкани» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30