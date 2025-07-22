Балкани — Флориана: прогноз на матч Лиги конференций и ставка за 2.25

Балкани
Флориана
«Балкани»
Турнирное положение: «Балкани» успешно выступил в минувшем чемпионате Косово. Команда заняла итоговое 2 место.
При этом «Балкани» победил в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.
Балкани — Флориана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Балкани» переиграл «Стругу» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Работничкам» (2:0). А вот поединок с «Сухарекой» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Балкани» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Балкани» выгодно смотрелся в летних спаррингах. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Балкани» пока только набирает обороты. Да и мальтийский барьер отнюдь не выглядит непроходимым.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Флориана»
Турнирное положение: «Флориана» не столь успешно провела последний чемпионат Мальты. Команда дошла до полуфинала плей-офф.
Причем «Флориана» победила в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась пятью забитыми мячами
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Флориана» одолела «Хэверфордвест Каунти» (3:2).
До того команда переиграла того же соперника (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Биркиркары» (1:2).
При этом «Флориана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мальтийцы довольно неплохо выглядят в атаке. Да и валлийский барьер был пройден вполне уверенно.
При этом «Флориана» крайне нестабильна. Мальтийцы чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.
Не столь монолитно выглядит и оборона мальтийцев. Команда неизменно пропускала в трех своих последних поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Флориана» победила в 2 своих последних поединках
- Косовары победили в 2 последних матчах
- «Балкани» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.80.
- 2.57Родина — Черноморец: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.80Линкольн — Црвена Звезда: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.00КуПС — Кайрат: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Балкани» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно начнет встречу максимально активно.
Косовары способны прибавить в плане реализации, да и оборона мальтийцев ошибается довольно часто.
Ставка: Победа «Балкани» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30