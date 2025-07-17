Пенибонт — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Пенибонт
Кауно Жальгирис
«Пенибонт»
Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.
Последние матчи: «Пенибонт» потерпел крупное поражение в поединке против команды «Кауно Жальгирис» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Прервалась победная серия «Пенибонта», в которой клуб из Ульса обыграл «Мертир Таун» из Ульса (3:0), «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» продолжает лидировать, набрав 43 очка после 19 сыгранных матчей.
Последние матчи: «Кауно Жальгирис» фактически обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций, переиграв на своем поле «Пенибонт» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из пяти матчей, обыграв «Ритеряй» (5:1), «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы
- «Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса
- «Кауно Жальгирис» с крупным счетом переиграл «Пенибонт» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пенибонт» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: «Кауно Жальгирис» не собирается останавливаться на достигнутом и в ответной игре стоит ожидать новой победы бронзового призера чемпионата Литвы.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.