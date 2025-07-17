Пенибонт — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Пенибонт» из Уэльса дома сыграет против литовского клуба «Кауно Жальгирис» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пенибонт» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пенибонт»

Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.

Последние матчи: «Пенибонт» потерпел крупное поражение в поединке против команды «Кауно Жальгирис» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась победная серия «Пенибонта», в которой клуб из Ульса обыграл «Мертир Таун» из Ульса (3:0), «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» продолжает лидировать, набрав 43 очка после 19 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Кауно Жальгирис» фактически обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций, переиграв на своем поле «Пенибонт» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из пяти матчей, обыграв «Ритеряй» (5:1), «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

«Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса

«Кауно Жальгирис» с крупным счетом переиграл «Пенибонт» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пенибонт» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Кауно Жальгирис» не собирается останавливаться на достигнутом и в ответной игре стоит ожидать новой победы бронзового призера чемпионата Литвы.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.