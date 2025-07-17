ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул ПалмерСкромный супергерой. Коул Палмер — главная причина, почему «Челси» снова выигрывает Рис Джеймс и Энцо Мареска«Это может быть важнее Лиги чемпионов». «Челси» выигрывает КЧМ, в успех которого никто не верил Матвей МичковБедард, Мичков и еще 8 молодых талантов предстоящего сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Добьются ли литовцы победы в гостях?

    Пенибонт — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Пенибонт» — «Кауно Жальгирис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лех» — «Кауно Жальгирис»
    «Пенибонт» из Уэльса дома сыграет против литовского клуба «Кауно Жальгирис» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пенибонт» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Пенибонт

  • Бридженд
    •  Пенибонт 20:00 Кауно Жальгирис

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •

    «Пенибонт»

    Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.

    Последние матчи: «Пенибонт» потерпел крупное поражение в поединке против команды «Кауно Жальгирис» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Пенибонта», в которой клуб из Ульса обыграл «Мертир Таун» из Ульса (3:0), «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» продолжает лидировать, набрав 43 очка после 19 сыгранных матчей.

  • Каррерас снова в «Реале»: его отпустили бесплатно, а вернули за 50 миллионов
  • Альваро — важный трансфер в новой эпохе мадридского клуба
  • Вчера

    • Последние матчи: «Кауно Жальгирис» фактически обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций, переиграв на своем поле «Пенибонт» (3:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из пяти матчей, обыграв «Ритеряй» (5:1), «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

    • «Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса

    • «Кауно Жальгирис» с крупным счетом переиграл «Пенибонт» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пенибонт» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Кауно Жальгирис» не собирается останавливаться на достигнутом и в ответной игре стоит ожидать новой победы бронзового призера чемпионата Литвы.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пенибонт — Кауно Жальгирис?

    Матч Пенибонт — Кауно Жальгирис состоится 17 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пенибонт — Кауно Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пенибонт — Кауно Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пенибонт — Кауно Жальгирис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пенибонт — Кауно Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пенибонт» — в 4.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Будков-Кьер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ауда — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гент — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Мирасол
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боливар — Палестино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сеара — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сантос — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пенибонт — Кауно Жальгирис: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 17.07.202520:00. Добьются ли литовцы победы в гостях?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры