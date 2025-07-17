Копер — Железничар: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 3.75

«Копер» встретится с «Железничаром» в ответном матче квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 17 июля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копер» — «Железничар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копер»

Путь к 1/8 финала: Эта словенская команда пробилась в квалификацию Лиги конференций, заняв 3-е место в таблице чемпионата страны в прошедшем сезоне. «Копер» набрал 66 очков за 36 туров.

Стоит отметить, что в чемпионате прошлого года команда не всегда удачно действовала на своем поле, набрав 31 очко из 54-х возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В 1-м матче 1/8 финала квалификации ЛК «Копер» сыграл вничью с «Железничаром» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте.

До этого команда провела 4 товарищеских матча. За этот отрезок «Копер» по 2 раза выиграл и проиграл, забив 9 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: В предстоящем матче «Коперу» будет проще, чем сопернику, ведь будет выступать на своем поле. Команда попытается доминировать на поле, чего не было в гостевой встрече.

Единственный гол в составе «Копера» в прошедшем матче забил нападающий Исаак Матондо. В последних 9-и встречах этот форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Железничар»

Путь к 1/8 финала: Боснийская команда проведет очень важный поединок в гостях. «Железничар» попытается выиграть для того, чтобы выйти в следующий раунд ЛК.

В последнее время команда выглядит довольно уверенно, но в прошлом поединке отбора «Железничар» не смог добиться победы на своем поле. Сейчас команде предстоит играть в гостях.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Последние матчи: В 1-м матче квалификации «Железничар» сыграл вничью с «Копером» (1:1), а до этого команда одолела «Зриньски» (2:0) в товарищеском поединке.

«Железничар» не проигрывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда трижды победила и однажды сыграла вничью, забив 7 голов и 3 раза пропустила.

Состояние команды: Боснийская команда не являлась лучшей в прошедшем сезоне по результатам гостевых встреч, заняв по этому показателю лишь 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины.

Лучший бомбардир «Железничара» Сулейман Крпич провел все 90 минут на поле в матче против «Копера», но не смог отличиться результативностью. Возможно, в следующем поединке форвард скажет свое слово.

Статистика для ставок

«Копер» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

«Железничар» не проигрывает в 4-х последних встречах

В 1-м матче «Копер» и «Железничар» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копера» — 1.70, победа «Железничара» — 5.10, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.75.

Прогноз: Естественно, эта ничья не будет нулевой.

Ставка: Обе забьют за 2.05.