Ульсан Хёндэ — Тэгу. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, К-Лига, 12 июля 2025 года

12 июля в 21-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Ульсан Хёндэ» и «Тэгу». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хёндэ» — «Тэгу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ульсан Хёндэ» на три очка отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ульсан Хёндэ» уступил «Кванджу» (0:1).

До того команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (0:1). Да и поединок с «Флуминенсе» принес лишь разочарование (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Ульсан Хёндэ» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» в последнее время выглядит ужасно. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

Причем «Ульсан Хёндэ» традиционно успешно противостоит «Тэгу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой пораженческий сериал.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» проводит неудачный сезон. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Тэгу» на 3 зачетных балла отстает от предпоследней 11 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Канвону» (1:2).

До того команда потерпела поражение от тоже соперника (0:3). А вот чуть ранее она поделила очки с «Пхохан Стилерс» (1:1).

При этом «Тэгу» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тэгу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата.

При этом «Тэгу» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч. Да и победила команда всего в трех поединках К-Лиги.

Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 13 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает один мяч за матч

«Тэгу» забивает в среднем аккурат гол за матч

«Ульсан Хёндэ» уступил в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Ульсан Хёндэ» мотивирован прервать свой неудачный сериал, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Тэгу».

Ставка: Победа «Ульсан Хёндэ» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00