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    Ульсан Хёндэ — Тэгу. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, К-Лига, 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ульсан Хёндэ» — «Тэгу»
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    «Ульсан Хёндэ»
    12 июля в 21-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Ульсан Хёндэ» и «Тэгу». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хёндэ» — «Тэгу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 12 Июля 2025 года

    Ульсан Хёндэ

  • Клубный ЧМ. Группа F
    •  Ульсан Хёндэ 13:00 Тэгу

    Тэгу

  • Тэгу
    •

    «Ульсан Хёндэ»

    Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ульсан Хёндэ» на три очка отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ульсан Хёндэ» уступил «Кванджу» (0:1).

    До того команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (0:1). Да и поединок с «Флуминенсе» принес лишь разочарование (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Ульсан Хёндэ» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» в последнее время выглядит ужасно. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

    Причем «Ульсан Хёндэ» традиционно успешно противостоит «Тэгу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой пораженческий сериал.

    «Тэгу»

    Турнирное положение: «Тэгу» проводит неудачный сезон. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тэгу» на 3 зачетных балла отстает от предпоследней 11 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Канвону» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от тоже соперника (0:3). А вот чуть ранее она поделила очки с «Пхохан Стилерс» (1:1).

    При этом «Тэгу» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тэгу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата.

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    При этом «Тэгу» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч. Да и победила команда всего в трех поединках К-Лиги.

    Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 13 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает один мяч за матч

    • «Тэгу» забивает в среднем аккурат гол за матч

    • «Ульсан Хёндэ» уступил в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Ульсан Хёндэ» мотивирован прервать свой неудачный сериал, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Тэгу».

    Ставка: Победа «Ульсан Хёндэ» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ульсан Хёндэ — Тэгу?

    Матч Ульсан Хёндэ — Тэгу состоится 12 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ульсан Хёндэ — Тэгу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ульсан Хёндэ — Тэгу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ульсан Хёндэ — Тэгу?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ульсан Хёндэ — Тэгу?

    Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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