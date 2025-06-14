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    «Ахал» будет спешить!

    Мерв — Ахал. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Ахал»
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    «Ахал»
    14 июня в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ахал». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ахал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 14 Июня 2025 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 16:00 Ахал

    Ахал

  • Аннау
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» пока выступает неудачно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 13 матчах добыл всего 2 победы. А вот отличились игроки команды лишь 6 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Аркадагу» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть «Небитчи» (0:0). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» на данном этапе крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем немногим реже 2 мячей за матч.

    Причем «Мерв» традиционно неудачно противостоит «Ахалу». Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой столь крепкому оппоненту.

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» стартовал довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ахал» в 12 матчах чемпионата набрал 25 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ахал» не смог переиграть «Шагадам» (1:1).

    До того команда была бита сильным «Алтын Асыром» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ашхабаду» (4:0).

    При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ахал» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 26 мячей в 12 поединках чемпионата.

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    При этом «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. Отставание от лидера чемпионата составляет всего 5 очков.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена прервать свой двухматчевый безвыигрышный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Мерв» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Ахал» обыграл «Мерв» в 7 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.04.

    Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Мерва» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мерв — Ахал?

    Матч Мерв — Ахал состоится 14 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мерв — Ахал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мерв — Ахал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мерв — Ахал?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мерв — Ахал?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.93.

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