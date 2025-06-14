Мерв — Ахал. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 июня 2025 года

Мерв
Ахал
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» пока выступает неудачно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Мерв» в 13 матчах добыл всего 2 победы. А вот отличились игроки команды лишь 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Аркадагу» (0:2).
До того команда не сумела одолеть «Небитчи» (0:0). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» на данном этапе крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем немногим реже 2 мячей за матч.
Причем «Мерв» традиционно неудачно противостоит «Ахалу». Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой столь крепкому оппоненту.
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» стартовал довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Ахал» в 12 матчах чемпионата набрал 25 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ахал» не смог переиграть «Шагадам» (1:1).
До того команда была бита сильным «Алтын Асыром» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ашхабаду» (4:0).
При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 26 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. Отставание от лидера чемпионата составляет всего 5 очков.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена прервать свой двухматчевый безвыигрышный сериал.
Статистика для ставок
- «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Мерв» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
- «Ахал» обыграл «Мерв» в 7 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.04.
- 2.10Лех — Легия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.93Туран — Женис: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.15Ашхабад — Аркадаг: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Мерва» частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.24