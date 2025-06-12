Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» лишь на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 23 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мурас Юнайтед» не смог одолеть «Дордой» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Алая» (1:2). А вот поединок с «Илбирсом» принес три зачетных пункта (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» на данном этапе несколько сбавил обороты. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков команда добыла 3 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается вернуться на победный путь.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата не сумел переиграть «Илбирс» (2:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «Барсу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от нестабильного «Кыргызалтына» (0:1).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «нефтяники» не могут победить 5 матчей кряду.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч

«Нефтчи» Кочкор-Ата не может выиграть 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 3.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.07.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» бьется за лидерство в чемпионате, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно сильнее соперника, оборона которого нередко совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.67