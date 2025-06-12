Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

Мурас Юнайтед
Нефтчи Кочкор-Ата
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Мурас Юнайтед» лишь на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 23 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мурас Юнайтед» не смог одолеть «Дордой» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Алая» (1:2). А вот поединок с «Илбирсом» принес три зачетных пункта (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» на данном этапе несколько сбавил обороты. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.
Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков команда добыла 3 победы при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается вернуться на победный путь.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата не сумел переиграть «Илбирс» (2:2).
До того команда с минимальным счетом уступила «Барсу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от нестабильного «Кыргызалтына» (0:1).
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 11 поединках чемпионата.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.
Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «нефтяники» не могут победить 5 матчей кряду.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Нефтчи» Кочкор-Ата не может выиграть 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 3.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.07.
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Прогноз: «Мурас Юнайтед» бьется за лидерство в чемпионате, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно сильнее соперника, оборона которого нередко совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.67