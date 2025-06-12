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    «Мурас Юнайтед» сразу примется за дело

    Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    «Мурас Юнайтед»
    12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Июня 2025 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 17:00 Нефтчи Кочкор-Ата

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» привычно сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» лишь на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 23 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мурас Юнайтед» не смог одолеть «Дордой» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Алая» (1:2). А вот поединок с «Илбирсом» принес три зачетных пункта (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» на данном этапе несколько сбавил обороты. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

    Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «нефтяникам». Из пяти последних очных поединков команда добыла 3 победы при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается вернуться на победный путь.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата не сумел переиграть «Илбирс» (2:2).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Барсу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от нестабильного «Кыргызалтына» (0:1).

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «нефтяники» не могут победить 5 матчей кряду.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не может выиграть 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.07.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» бьется за лидерство в чемпионате, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно сильнее соперника, оборона которого нередко совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.67

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата состоится 12 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата?

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 3.84.

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    Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставка за 2.31, статистика, коэффициенты матча 12.06.202517:00. «Мурас Юнайтед» сразу примется за дело
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