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    «Скотты» сметут футбольного карлика

    Лихтенштейн — Шотландия. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Шотландия
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    Скотт Мактоминей
    9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лихтенштейн и Шотландия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2025 года

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 19:00 Шотландия

    Шотландия

  • Эдинбург
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    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейнцы крайне слабо стартовала в отборе на чемпионат мира. Команда нынче занимает 5 место в своей отборочной группе.

    При этом Лихтенштейн в 3 сыгранных поединках не набрала ни одного очка. Да и не забила команда еще ни одного гола.

    Лихтенштейн — Шотландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейнцы уступили Уэльсу (0:3).

    При этом чуть ранее Лихтенштейн потерпел поражение от Казахстана (0:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Лихтенштейн уступил 5 раз. При этом игроки команды отличились 1 забитым мячом при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лихтенштейнцы имеют весьма скромный по именам состав. При этом команда едва ли способна выдать качественный поединок.

    При этом Лихтенштейн дважды противостоял Шотландии. Причем в обоих поединках футбольный карлик уступил с разницей в один мяч.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Лихтенштейнцы будут пытаться сдержать атаки столь сильного оппонента.

    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем Шотландия уступила в двух своих последних поединках. А вот до того «скотты» победили в 3 матчах кряду.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шотландцы уступили Исландии (1:3).

    До того команда потерпела поражение от Греции (0:3). А еще чуть раньше она минимально переиграла тех же эллинов.

    Вообще же, Шотландия в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе шотландцы не блещут в плане результатов. Команда в двух последних матчах пропустила в свои ворота 6 мячей.

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    При этом Шотландия имеет традиционно качественный подбор игроков. Да и мотивация вернуться на победный путь у британцев огромная.

    «Скоттам» явно не хватает пресловутой монолитности. А вот в плане созидания команда явно способна прибавить.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Шотландцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

    Статистика для ставок

    • Шотландия уступила в 2 своих последних матчах

    • Лихтенштейнцы не побеждали в 6 последних поединках

    • Лихтенштейн уступил в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Шотландцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора Шотландии -3.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лихтенштейн — Шотландия?

    Матч Лихтенштейн — Шотландия состоится 09 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шотландии -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лихтенштейн — Шотландия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шотландии -3.5» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн — Шотландия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лихтенштейн — Шотландия?

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

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    Лихтенштейн — Шотландия: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 09.06.202519:00. «Скотты» сметут футбольного карлика
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