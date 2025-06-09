Лихтенштейн — Шотландия. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лихтенштейн и Шотландия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейнцы крайне слабо стартовала в отборе на чемпионат мира. Команда нынче занимает 5 место в своей отборочной группе.

При этом Лихтенштейн в 3 сыгранных поединках не набрала ни одного очка. Да и не забила команда еще ни одного гола.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейнцы уступили Уэльсу (0:3).

При этом чуть ранее Лихтенштейн потерпел поражение от Казахстана (0:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Лихтенштейн уступил 5 раз. При этом игроки команды отличились 1 забитым мячом при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лихтенштейнцы имеют весьма скромный по именам состав. При этом команда едва ли способна выдать качественный поединок.

При этом Лихтенштейн дважды противостоял Шотландии. Причем в обоих поединках футбольный карлик уступил с разницей в один мяч.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Лихтенштейнцы будут пытаться сдержать атаки столь сильного оппонента.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Шотландия уступила в двух своих последних поединках. А вот до того «скотты» победили в 3 матчах кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шотландцы уступили Исландии (1:3).

До того команда потерпела поражение от Греции (0:3). А еще чуть раньше она минимально переиграла тех же эллинов.

Вообще же, Шотландия в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе шотландцы не блещут в плане результатов. Команда в двух последних матчах пропустила в свои ворота 6 мячей.

При этом Шотландия имеет традиционно качественный подбор игроков. Да и мотивация вернуться на победный путь у британцев огромная.

«Скоттам» явно не хватает пресловутой монолитности. А вот в плане созидания команда явно способна прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Шотландцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

Статистика для ставок

Шотландия уступила в 2 своих последних матчах

Лихтенштейнцы не побеждали в 6 последних поединках

Лихтенштейн уступил в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Шотландцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора Шотландии -3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.25