Лихтенштейн — Шотландия. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

Лихтенштейн
Шотландия
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейнцы крайне слабо стартовала в отборе на чемпионат мира. Команда нынче занимает 5 место в своей отборочной группе.
При этом Лихтенштейн в 3 сыгранных поединках не набрала ни одного очка. Да и не забила команда еще ни одного гола.
Лихтенштейн — Шотландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейнцы уступили Уэльсу (0:3).
При этом чуть ранее Лихтенштейн потерпел поражение от Казахстана (0:2). Да и поединок с Северной Македонией завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Лихтенштейн уступил 5 раз. При этом игроки команды отличились 1 забитым мячом при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лихтенштейнцы имеют весьма скромный по именам состав. При этом команда едва ли способна выдать качественный поединок.
При этом Лихтенштейн дважды противостоял Шотландии. Причем в обоих поединках футбольный карлик уступил с разницей в один мяч.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Лихтенштейнцы будут пытаться сдержать атаки столь сильного оппонента.
Шотландия
Турнирное положение: Шотландцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем Шотландия уступила в двух своих последних поединках. А вот до того «скотты» победили в 3 матчах кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шотландцы уступили Исландии (1:3).
До того команда потерпела поражение от Греции (0:3). А еще чуть раньше она минимально переиграла тех же эллинов.
Вообще же, Шотландия в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе шотландцы не блещут в плане результатов. Команда в двух последних матчах пропустила в свои ворота 6 мячей.
При этом Шотландия имеет традиционно качественный подбор игроков. Да и мотивация вернуться на победный путь у британцев огромная.
«Скоттам» явно не хватает пресловутой монолитности. А вот в плане созидания команда явно способна прибавить.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Шотландцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.
Статистика для ставок
- Шотландия уступила в 2 своих последних матчах
- Лихтенштейнцы не побеждали в 6 последних поединках
- Лихтенштейн уступил в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
- 2.55Португалия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.85Германия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Уганда — Гамбия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.
Шотландцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора Шотландии -3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.25