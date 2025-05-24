Хетафе — Сельта: Хозяева находятся в зоне еврокубков, но удастся ли им туда попасть? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 42 пункта и уже лишен серьёзной турнирной мотивации.

Команда находится на 13-й строчке таблицы с отрывом в пять очков от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Мальоркой» (2:1).

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, теперь уже в домашних стенах проиграв «Атлетику» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Домингес Дуарте и Алекс Сола, дисквалифицирован — Луис Милья.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Хетафе» проиграл шесть раз при одной победе.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть куда более серьезную турнирную мотивацию у соперника.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 52 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на седьмой строчке в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь на один балл опережает девятую позицию вне данной зоны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Райо Вальекано» — 1:2.

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Реал Сосьедадом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Жаилсон и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» выиграла три раза при двух поражениях.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три балла, особенно против соперника, который имеет серьезные проблемы с турнирной мотивацией.

Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Хетафе» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Хетафе» пропускал и не забивал

в трех из четырех последних матчей «Сельты» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.70, победа «Хетафе» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Сельта» победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Сельты».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05