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    «Ростов» мыслями будет в Кубке России

    Динамо Махачкала — Ростов. Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат России 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Ростов»
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    «Динамо» Махачкала
    24 мая в 30-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Ростов». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 16:30 Ростов

    Ростов

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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: за тур до конца чемпионата подопечные Хасанби Биджиева идут на 12-м месте в таблице РПЛ с 28 очками.

    Последние матчи: в 29-м туре «Динамо» Махачкала сыграла на выезде вничью (1:1) с прямым конкурентом «Ахматом». Игра получилась очень упорной и равной и результат абсолютно по делу. «Динамо» вышло вперед на 36-й минуте после точного пенальти в исполнении Сердерова, а соперник смог отыграться сразу после перерыва.

    Динамо Мх — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение дома от «Зенита» (0:1) и в гостях от «Акрона» (0:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Кагермазов (з), Сандрачук (з).

    Состояние команды: концовку сезона махачкалинцы откровенно завалили, как итог всего одно очко в пяти последних турах. Сейчас «Динамо» Махачкала находится всего в одном очке от зоны стыковых матчей и может легко угодить туда в случае поражения от «Ростова».

    «Ростов»

    Турнирное положение: «Ростов» сейчас занимает 8-е место в таблице РПЛ с 38 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 29-м туре команда Джонатана Альбы уступила на своем поле «Зениту» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 30-й минуте. Игра на удивление получилась равной, хотя «Ростов» выставил в основе практически резервный состав, но шансы уйти от поражения были.

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    До этого была победа в Кубке России в гостях над «Спартаком» (2:1) и неудача в гостях в РПЛ с «Рубином» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Эль-Аскалани (з).

    Состояние команды: вокруг «Ростова» сейчас ходит много слухов по поводу будущего клуба и перестановок в руководящем составе, что добавляет нервозности футболистам. В прошлом туре Альба дал отдохнуть лидерам после матча со «Спартаком». Наверняка, держит он в уме и Суперфинал Кубка России с ЦСКА, который для команды станет венцом сезона.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью со счетом 0:0

    • Также были две товарищеские встречи в 2024 году и 2023-м, они завершились победой «Ростова» (2:1, 3:1)

    • В пяти последних турах РПЛ «Динамо» Мх набрало всего одно очко, «Ростов» за тот же отрезок разжился пятью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкалы дают 2,0, а на «Ростов» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: «Ростову» через неделю предстоит игра в финале Суперкубка России против ЦСКА, поэтому в ничего не значащем для команды с турнирной точки зрения матча убиваться и пластаться никто не станет. «Динамо» Мх нужна победа для сохранения места в РПЛ и команда должна добыть три очка, показав кавказское гостеприимство.

    Основная ставка: победа хозяев за 2,0.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что «Динамо» Мх не станет откладывать интригу на потом, а постарается все решить в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа «Динамо» Мх в первом тайме за 2,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Махачкала — Ростов?

    Матч Динамо Махачкала — Ростов состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Махачкала — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Динамо» Мх выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Махачкала — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Динамо» Мх выиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Махачкала — Ростов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Махачкала — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Динамо» Махачкалы дают 2,0, а на «Ростов» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

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