Балтика — Енисей. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

Балтика
Енисей
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы уже оформили выход в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» на 6 очков опережают идущее следом «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 50 мячей в 32 матчах первенства.
Балтика — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Калининградцы подписали мировую с «моряками» (0:0).
До того команда уступила мотивированным торпедовцам (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Уралом» (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Балтика» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы уже откровенно доигрывают сезон. Команда Андрея Талалаева не забивала в двух своих последних поединках.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калининградцы намерены ярко оформить чемпионство в первой лиге.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем «Енисей» имеет проблемы с реализацией. Команда Андрея Тихонова настреляла всего 31 мяч в 32 поединках первой лиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Красноярцы одолели «Сокол» (2:1).
До того команда по всем статьям уступила «Ротору» (0:3). А вот поединок с хабаровчанами завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.
При этом «Енисей» на данном этапе выглядит вполне прилично. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 3 года.
Красноярцы намерены дать бой триумфатору первого дивизиона. Команде Тихонова не занимать бойцовских качеств.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Красноярцы способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Красноярцы в среднем забивают аккурат гол за матч
- Калининградцы не забивали в 2 своих последних поединках
- «Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 6.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.42.
- 2.15Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 2.40Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Команда Тихонова способна выдать отдельный яркий поединок, да и характера ей явно не занимать.
«Армейцы» явно намерены завершить первенство как можно на более высокой позиции, к тому же «балтийцы» уже откровенно доигрывают сезон.
Ставка: Обе забьют за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50