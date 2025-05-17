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    Балтика — Енисей. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Енисей»
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    «Балтика»
    17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Мая 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 17:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы уже оформили выход в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» на 6 очков опережают идущее следом «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 50 мячей в 32 матчах первенства.

    Балтика — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Калининградцы подписали мировую с «моряками» (0:0).

    До того команда уступила мотивированным торпедовцам (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Уралом» (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Балтика» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы уже откровенно доигрывают сезон. Команда Андрея Талалаева не забивала в двух своих последних поединках.

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калининградцы намерены ярко оформить чемпионство в первой лиге.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Енисей» имеет проблемы с реализацией. Команда Андрея Тихонова настреляла всего 31 мяч в 32 поединках первой лиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Красноярцы одолели «Сокол» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Ротору» (0:3). А вот поединок с хабаровчанами завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Красноярцы не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.

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    При этом «Енисей» на данном этапе выглядит вполне прилично. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 3 года.

    Красноярцы намерены дать бой триумфатору первого дивизиона. Команде Тихонова не занимать бойцовских качеств.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Красноярцы способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    • Калининградцы не забивали в 2 своих последних поединках

    • «Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 6.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.42.

    Прогноз: Команда Тихонова способна выдать отдельный яркий поединок, да и характера ей явно не занимать.

    «Армейцы» явно намерены завершить первенство как можно на более высокой позиции, к тому же «балтийцы» уже откровенно доигрывают сезон.

    Ставка: Обе забьют за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Балтика — Енисей?

    Матч Балтика — Енисей состоится 17 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Балтика — Енисей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Балтика — Енисей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Балтика — Енисей?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Балтика — Енисей?

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 6.07.

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    Балтика — Енисей: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 17.05.202517:00. Забивать будут все!
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