Балтика — Енисей. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уже оформили выход в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» на 6 очков опережают идущее следом «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 50 мячей в 32 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Калининградцы подписали мировую с «моряками» (0:0).

До того команда уступила мотивированным торпедовцам (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Уралом» (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Балтика» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы уже откровенно доигрывают сезон. Команда Андрея Талалаева не забивала в двух своих последних поединках.

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Калининградцы намерены ярко оформить чемпионство в первой лиге.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Енисей» имеет проблемы с реализацией. Команда Андрея Тихонова настреляла всего 31 мяч в 32 поединках первой лиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Красноярцы одолели «Сокол» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Ротору» (0:3). А вот поединок с хабаровчанами завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.

При этом «Енисей» на данном этапе выглядит вполне прилично. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 3 года.

Красноярцы намерены дать бой триумфатору первого дивизиона. Команде Тихонова не занимать бойцовских качеств.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Красноярцы способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Красноярцы в среднем забивают аккурат гол за матч

Калининградцы не забивали в 2 своих последних поединках

«Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 6.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.42.

Прогноз: Команда Тихонова способна выдать отдельный яркий поединок, да и характера ей явно не занимать.

«Армейцы» явно намерены завершить первенство как можно на более высокой позиции, к тому же «балтийцы» уже откровенно доигрывают сезон.

Ставка: Обе забьют за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50