Венеция — Фиорентина. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

Венеция
Фиорентина
«Венеция»
Турнирное положение: Венецианцы бьются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.
При этом «Венеция» всего на один зачетный балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.
Венеция — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венецианцы не уступили «Торино» (1:1).
До того команда была бита «Миланом» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Эмполи» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Михаэль Свобода — травмирован.
Состояние команды: «Венеция» нынче выглядит не столь монолитно. Между тем, шансы на спасение отнюдь не потеряны.
Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Венеция» по 2 раза победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Венецианцы намерены добыть как минимум один балл.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» на 4 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 53 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Фиалки» сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).
До того команда была бита «Ромой» (0:1). Да и первая встреча с «Бетисом» завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» уступила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Данило Катальди — травмирован. Николо Дзаньоло — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фиалки» нынче угодили в пике. Да и непопадание в финал Лиги конференций эмоционально осушит команду.
При этом «Фиорентина» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 35 мячей в 35 поединках итальянского чемпионата.
«Фиалки» в двух последних очных поединках не пропускали от «Венеции». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена одолеть одного из аутсайдеров.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только не побеждают флорентийцы уже три матча кряду.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Венеция» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Фиорентина» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Фиалки» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20