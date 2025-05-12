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    Сумеют ли «фиалки» добыть три очка?

    Венеция — Фиорентина. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кен
    12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Фиорентина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 19:30 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы бьются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Венеция» всего на один зачетный балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

    Венеция — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венецианцы не уступили «Торино» (1:1).

    До того команда была бита «Миланом» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Эмполи» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Михаэль Свобода — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Венеция» нынче выглядит не столь монолитно. Между тем, шансы на спасение отнюдь не потеряны.

    Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Венеция» по 2 раза победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Венецианцы намерены добыть как минимум один балл.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фиорентина» на 4 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 53 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Фиалки» сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).

    До того команда была бита «Ромой» (0:1). Да и первая встреча с «Бетисом» завершилась досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» уступила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Данило Катальди — травмирован. Николо Дзаньоло — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Фиалки» нынче угодили в пике. Да и непопадание в финал Лиги конференций эмоционально осушит команду.

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    При этом «Фиорентина» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 35 мячей в 35 поединках итальянского чемпионата.

    «Фиалки» в двух последних очных поединках не пропускали от «Венеции». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена одолеть одного из аутсайдеров.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только не побеждают флорентийцы уже три матча кряду.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Венеция» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Фиорентина» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Фиалки» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Венеция — Фиорентина?

    Матч Венеция — Фиорентина состоится 12 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Венеция — Фиорентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Венеция — Фиорентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция — Фиорентина?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Венеция — Фиорентина?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Венеция — Фиорентина: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 12.05.202519:30. Сумеют ли «фиалки» добыть три очка?
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