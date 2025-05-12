Венеция — Фиорентина. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Фиорентина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы бьются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Венеция» всего на один зачетный балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венецианцы не уступили «Торино» (1:1).

До того команда была бита «Миланом» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Эмполи» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Михаэль Свобода — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Венеция» нынче выглядит не столь монолитно. Между тем, шансы на спасение отнюдь не потеряны.

Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Венеция» по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Венецианцы намерены добыть как минимум один балл.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 4 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 53 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Фиалки» сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).

До того команда была бита «Ромой» (0:1). Да и первая встреча с «Бетисом» завершилась досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» уступила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Данило Катальди — травмирован. Николо Дзаньоло — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фиалки» нынче угодили в пике. Да и непопадание в финал Лиги конференций эмоционально осушит команду.

При этом «Фиорентина» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 35 мячей в 35 поединках итальянского чемпионата.

«Фиалки» в двух последних очных поединках не пропускали от «Венеции». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена одолеть одного из аутсайдеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только не побеждают флорентийцы уже три матча кряду.

Статистика для ставок

«Фиорентина» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

«Венеция» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Фиорентина» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

«Фиалки» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20