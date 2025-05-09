Мерв — Ашхабад. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 10-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» в 9 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Копетдагу» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (1:1). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Мерв» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерв» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждает уже почти 2 месяца.

Матчи с «Ашхабадом» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ашхабад» в 8 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Шагадаму» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Алтын Асыру» (3:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ахалу» (1:4).

При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ашхабад» пока не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 8 поединках чемпионата.

При этом «Ашхабад» на 6 очков отстает от третьей позиции. Да и оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.

Команда уже год не проигрывает «Мерву». Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ашхабад» постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Ашхабад» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Мерв» не побеждает уже 2 месяца

«Мерв» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Ашхабад» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Ашхабад» способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65