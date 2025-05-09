Мерв — Ашхабад. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 9 мая 2025 года

Мерв
Ашхабад
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Мерв» в 9 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Копетдагу» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (1:1). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Мерв» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждает уже почти 2 месяца.
Матчи с «Ашхабадом» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Ашхабад» в 8 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Шагадаму» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Алтын Асыру» (3:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ахалу» (1:4).
При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ашхабад» пока не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 8 поединках чемпионата.
При этом «Ашхабад» на 6 очков отстает от третьей позиции. Да и оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.
Команда уже год не проигрывает «Мерву». Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ашхабад» постарается подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Ашхабад» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Мерв» не побеждает уже 2 месяца
- «Мерв» пропускает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.
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Прогноз: «Ашхабад» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Ашхабад» способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65