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    «Ашхабад» будет спешить!

    Мерв — Ашхабад. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Ашхабад»
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    9 мая в 10-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 09 Мая 2025 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:00 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 9 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Копетдагу» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (1:1). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Мерв» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждает уже почти 2 месяца.

    Матчи с «Ашхабадом» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ашхабад» в 8 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Шагадаму» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Алтын Асыру» (3:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ахалу» (1:4).

    При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ашхабад» пока не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 8 поединках чемпионата.

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    При этом «Ашхабад» на 6 очков отстает от третьей позиции. Да и оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.

    Команда уже год не проигрывает «Мерву». Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ашхабад» постарается подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Ашхабад» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Мерв» не побеждает уже 2 месяца

    • «Мерв» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: «Ашхабад» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Ашхабад» способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мерв — Ашхабад?

    Матч Мерв — Ашхабад состоится 09 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мерв — Ашхабад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мерв — Ашхабад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мерв — Ашхабад?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мерв — Ашхабад?

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.43.

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    Мерв — Ашхабад: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 09.05.202515:00. «Ашхабад» будет спешить!
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