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    «Шагадам» совершит блицкриг

    Шагадам — Небитчи. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Небитчи»
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    «Шагадам»
    9 мая в 10-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 09 Мая 2025 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 15:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» в 9 стартовых матчах добыл 15 зачетных баллов. А вот забила команда 12 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шагадам» одолел «Ашхабад» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Мервом» (1:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Шагадам» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» проводит весьма продуктивный цикл. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Небитчи» для команды складываются исторически сложно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оппонент нынче не блещет в плане результатов.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» в 8 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Алтын Асыру» (0:1).

    До того команда минимально проиграла «Ахалу». А вот чуть ранее она также с минимальным счетом уступила «Аркадагу».

    При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 5 мячей в 8 поединках чемпионата.

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    При этом «Небитчи» на 7 очков отстает от четвертой позиции. Да и оборонительные редуты команды выглядят относительно монолитно.

    Команда не забивает уже 4 матча кряду. Причем в трех своих последних поединках она потерпела поражения.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небитчи» постарается вернуться на забивной путь.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» не забивал в 4 своих последних поединках

    • «Шагадам» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Небитчи» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Шагадам» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся на заметном спаде, не сумев отличиться в четырех последних матчах.

    Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шагадам — Небитчи?

    Матч Шагадам — Небитчи состоится 09 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шагадам — Небитчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шагадам — Небитчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шагадам — Небитчи?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шагадам — Небитчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Шагадам — Небитчи: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 09.05.202515:00. «Шагадам» совершит блицкриг
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