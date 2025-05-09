Шагадам — Небитчи. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 10-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» в 9 стартовых матчах добыл 15 зачетных баллов. А вот забила команда 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шагадам» одолел «Ашхабад» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Мервом» (1:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Шагадам» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» проводит весьма продуктивный цикл. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Небитчи» для команды складываются исторически сложно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оппонент нынче не блещет в плане результатов.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Небитчи» в 8 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Алтын Асыру» (0:1).

До того команда минимально проиграла «Ахалу». А вот чуть ранее она также с минимальным счетом уступила «Аркадагу».

При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 5 мячей в 8 поединках чемпионата.

При этом «Небитчи» на 7 очков отстает от четвертой позиции. Да и оборонительные редуты команды выглядят относительно монолитно.

Команда не забивает уже 4 матча кряду. Причем в трех своих последних поединках она потерпела поражения.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небитчи» постарается вернуться на забивной путь.

Статистика для ставок

«Небитчи» не забивал в 4 своих последних поединках

«Шагадам» не проигрывает 4 матча кряду

«Небитчи» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Шагадам» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче находятся на заметном спаде, не сумев отличиться в четырех последних матчах.

Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10