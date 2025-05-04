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    Будут ли у «Спартака» проблемы в Воронеже?

    Факел — Спартак: ставка за 2.50 и прогноз на матч РПЛ

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    Маркиньос («Спартак»)
    4 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Факел» и «Спартак». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 14:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежский коллектив находится в одном шаге от вылета из РПЛ.

    В настоящий момент «огнеопасные» имеются в своем активе лишь 15 очков и занимают последнее место в в таблице РПЛ.

    Факел — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Воронежцы смогли забить всего 12 мячей, а в свои ворота пропустили целых 39.

    Последние матчи: в прошлых турах «факелоны» проиграли «Рубину» (1:2), «Ростову» (0:2) и «Акрону» (0:1).

    Только до этого команда из Воронежа смогла сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «сине-белые» также уступили «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

    Не сыграют: травмирован Макс Дзиов, дисквалифицирован Никита Моцпан.

    Состояние команды: подопечные Игоря Шалимова практически лишились шансов на сохранение прописки в элите. «Факел», судя по всему, уже может спокойно доигрывать сезон и готовится к ФНЛ.

    В любом случае, «Факел» будет одним из главных претендентов на то, чтобы сразу же, в первый же сезон вернуться в РПЛ.

    «Спартак»

    Турнирное положение: москвичи продолжают борьбу за место в тройке сильнейших по итогам текущего сезона.

    Сейчас в активе «красно-белых» 50 очков и четвертая строчка в турнирной таблице российского чемпионата.

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  • Вчера

    • Команда из Москвы за 26 туров смогла 49 раз поразить ворота соперников и 23 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели «гладиаторы» смогли переиграть «Динамо» (2:1) и пробились в финал Пути регионов Кубка России.

    До этого же в чемпионате страны московский коллектив уступил ЦСКА (1:2), но выиграл у «Акрона» (3:2).

    Перед этим «народная команда» также проиграла «Динамо» из Махачкалы (1:2), но разгромила «Ростов» (3:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован в стане команды из столицы России Срджан Бабич.

    Состояние команды: столичный коллектив намерен во что бы то ни стало залезть в первую тройку. При этом, чемпионство спартаковцам уже вряд ли светит. Сейчас подопечные Деяна Станковича на один балл отстают от ЦСКА, на четыре — от «Зенита» и на восемь — от «Краснодара».

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    Если «Спартак» завершит сезон без медалей, то это точно будет считаться провалом, учитывая, какое усиление было у команды. Также «Спартак» постарается зацепиться за Кубок страны, где осталось выиграть всего в двух матчах.

    Прогноз Бориса Игнатьева

    Экс-главный тренер национальной сборной России, «Торпедо» и «Сатурна»Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Факел» — «Спартак»:

  • Спартаковцам нравятся такие матчи, как с «Динамо». В Воронеже получат безраздельное владение инициативой, постоянно будут держать мяч — это им тоже по душе. Рано, или поздно обилие передач приведет к ошибкам в оборонительной линии «Факела». Легко сейчас ничего не дается. Но «Спартак» играет в неплохой футбол, пусть и непросто рождаются голы, но все же рождаются. И здесь тоже свои найдут — 0:2.
  • Борис Игнатьев

    • Полный разбор топ-матчей 27-го тура РПЛ от Бориса Игнатьева и Михаила Моссаковского можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не может победить на протяжении 15 официальных матчей

    • «Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре «Спартак» разгромил «Факел» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа «Факела» — в 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Спартак» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа Спартака с форой-1,5 за 2.50.

    Прогноз: «Спартак» вполне способен забить много, поэтому команды могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Факел — Спартак?

    Матч Факел — Спартак состоится 04 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Факел — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Спартака с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Факел — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Спартака с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел — Спартак?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Факел — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа «Факела» — в 7.90.

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    Факел — Спартак: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 04.05.202514:00. Будут ли у «Спартака» проблемы в Воронеже?
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