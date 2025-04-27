Комо — Дженоа. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия A, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Дженоа». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Эта команда уже сохранила прописку в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Комо» на 4 пункта отстает от 10 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» расправился с «Лечче» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Торино» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Монцу» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Комо» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы. Максимо Перроне — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Комо» в последних матчах заметно прибавил. Команда Сеска Фабрегаса побеждает уже 3 матча кряду.

Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Комо» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Комо» намерен подняться как можно выше в таблице.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 4 очка отстают от первой десятки. При этом забила команда всего 29 мячей в 33 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Генуэзцы по всем статьям уступили «Лацио» (0:2).

До того команда не уступила «Вероне» (0:0). А вот поединок с «Удинезе» принес ей непростую викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Фабио Миретти — травмирован.

Состояние команды: Генуэзцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

При этом «Дженоа» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

Генуэзцы уже не вылетят из элитного дивизиона. Зато продуктивный сезон выдает Андреа Пинамонти, отличившийся 8 результативными ударами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

Статистика для ставок

«Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

«Комо» победил в 3 матчах кряду

«Комо» уже 21 год не обыгрывает генуэзцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Комо» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

«Дженоа» имеет сложности в плане реализации, да и в последних матчах явно не блистал.

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20