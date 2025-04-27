Комо — Дженоа. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия A, 27 апреля 2025 года

Комо
Дженоа
«Комо»
Турнирное положение: Эта команда уже сохранила прописку в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Комо» на 4 пункта отстает от 10 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 33 матчах.
Комо — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» расправился с «Лечче» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Торино» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Монцу» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Комо» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы. Максимо Перроне — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Комо» в последних матчах заметно прибавил. Команда Сеска Фабрегаса побеждает уже 3 матча кряду.
Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Комо» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Комо» намерен подняться как можно выше в таблице.
«Дженоа»
Турнирное положение: Генуэзцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Дженоа» на 4 очка отстают от первой десятки. При этом забила команда всего 29 мячей в 33 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Генуэзцы по всем статьям уступили «Лацио» (0:2).
До того команда не уступила «Вероне» (0:0). А вот поединок с «Удинезе» принес ей непростую викторию (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Фабио Миретти — травмирован.
Состояние команды: Генуэзцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.
При этом «Дженоа» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.
Генуэзцы уже не вылетят из элитного дивизиона. Зато продуктивный сезон выдает Андреа Пинамонти, отличившийся 8 результативными ударами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.
Статистика для ставок
- «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч
- «Комо» победил в 3 матчах кряду
- «Комо» уже 21 год не обыгрывает генуэзцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Комо» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
«Дженоа» имеет сложности в плане реализации, да и в последних матчах явно не блистал.
Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20