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    Комо — Дженоа. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия A, 27 апреля 2025 года

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    Патрик Кутроне
    27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Дженоа». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 13:30 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: Эта команда уже сохранила прописку в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Комо» на 4 пункта отстает от 10 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 33 матчах.

    Комо — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» расправился с «Лечче» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Торино» (1:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Монцу» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Комо» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы. Максимо Перроне — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Комо» в последних матчах заметно прибавил. Команда Сеска Фабрегаса побеждает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Комо» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Комо» намерен подняться как можно выше в таблице.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дженоа» на 4 очка отстают от первой десятки. При этом забила команда всего 29 мячей в 33 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Генуэзцы по всем статьям уступили «Лацио» (0:2).

    До того команда не уступила «Вероне» (0:0). А вот поединок с «Удинезе» принес ей непростую викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Фабио Миретти — травмирован.

    Состояние команды: Генуэзцы имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Дженоа» имеет ненадежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

    Генуэзцы уже не вылетят из элитного дивизиона. Зато продуктивный сезон выдает Андреа Пинамонти, отличившийся 8 результативными ударами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Комо» победил в 3 матчах кряду

    • «Комо» уже 21 год не обыгрывает генуэзцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Комо» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    «Дженоа» имеет сложности в плане реализации, да и в последних матчах явно не блистал.

    Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Комо — Дженоа?

    Матч Комо — Дженоа состоится 27 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Комо — Дженоа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Комо — Дженоа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Комо — Дженоа?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Комо — Дженоа?

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Комо — Дженоа: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 27.04.202513:30. «Комо» быстро добьется своего
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