Худжанд — Баркчи. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Баркчи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Худжанд» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» неплохо начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Худжанд» в 6 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Худжанд» нанес поражение «Хулбуку» (2:1).

До того команда переиграла еще и «Эсхату» (2:1). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Худжанд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Худжанд» нынче серьезно набрал обороты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Худжанд» весьма успешно противостоит «Баркчи». Из 5 последних очных поединков команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Баркчи» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Истиклолу» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Хулбук» (2:1). А вот чуть ранее она добыла один пункт в матче с «ЦСКА-Памиром» (3:3).

При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баркчи» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

При этом «Баркчи» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

Главным козырем команды является приличный уровень реализации. Да и вообще, в созидательном плане у нее все вполне позитивно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Баркчи» постарается зацепиться за очки на выезде.

Статистика для ставок

«Худжанд» победил в 3 своих последних поединках

«Баркчи» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Худжанд» в 7 последних очных поединках одолел «Баркчи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.89.

Прогноз: «Худжанд» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальным гостям банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче блистает.

Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.92