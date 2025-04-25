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    «Худжанд» начинает и выигрывает

    Худжанд — Баркчи. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Худжанд» — «Баркчи»
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    25 апреля в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Баркчи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Худжанд» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 25 Апреля 2025 года

    Худжанд

  • Худжанд
    •  Худжанд 14:30 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
    •

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» неплохо начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Худжанд» в 6 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Худжанд» нанес поражение «Хулбуку» (2:1).

    До того команда переиграла еще и «Эсхату» (2:1). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Худжанд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Худжанд» нынче серьезно набрал обороты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    При этом «Худжанд» весьма успешно противостоит «Баркчи». Из 5 последних очных поединков команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баркчи» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Истиклолу» (0:1).

    До того команда сумела переиграть «Хулбук» (2:1). А вот чуть ранее она добыла один пункт в матче с «ЦСКА-Памиром» (3:3).

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

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    При этом «Баркчи» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

    Главным козырем команды является приличный уровень реализации. Да и вообще, в созидательном плане у нее все вполне позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Баркчи» постарается зацепиться за очки на выезде.

    Статистика для ставок

    • «Худжанд» победил в 3 своих последних поединках

    • «Баркчи» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Худжанд» в 7 последних очных поединках одолел «Баркчи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.89.

    Прогноз: «Худжанд» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Номинальным гостям банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче блистает.

    Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.92

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Худжанд — Баркчи?

    Матч Худжанд — Баркчи состоится 25 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Худжанд — Баркчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Худжанд — Баркчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Худжанд — Баркчи?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Худжанд — Баркчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.38.

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    Худжанд — Баркчи: прогноз и ставка за 2.31, статистика, коэффициенты матча 25.04.202514:30. «Худжанд» начинает и выигрывает
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