Бешикташ — Хатайспор. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Суперлига, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 33-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хатайспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Хатайспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за попадание в тройку. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Бешикташ» на 2 очка отстает от искомой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 30 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Гёзтепе» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Истанбул Башакшехира» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Касымпашой» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бешикташ» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» нынче смотрятся бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Матчи с «Хатайспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Чиро Иммобиле настрелял уже 11 мячей в Суперлиге.

«Хатайспор»

Турнирное положение: «Бело-бордовые» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хатайспор» на 15 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Бело-бордовые» уступили «Коньяспору» (2:3).

До того команда с боем уступила «Газиантепу» (1:2). А вот поединок с «Эюпспором» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-бордовые» давненько не чувствовали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще месяц назад.

При этом «Хатайспор» не преуспевает в плане реализации. «Бело-бордовые» настреляли 32 мяча в 30 матчах чемпионата Турции.

Команда уже одной ногой в первой лиге. Шансы на спасение тают словно мартовский снег, да и 4 поражения кряду угнетают.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Бело-бордовые» намерены дать бой стамбульцам.

Статистика для ставок

«Бело-бордовые» в среднем забивают гол за матч

«Хатайспор» уступил в 4 своих последних поединках

«Бешикташ» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.25, а победа оппонента — в скромные 12.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.13.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят намного монолитнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Бело-бордовые» нынче стоят на вылет, к тому же уступили в четырех своих последних матчах.

Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03