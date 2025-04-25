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    «Бешикташ» легко расправится с аутсайдером

    Бешикташ — Хатайспор. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Суперлига, 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Хатайспор»
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    Чиро Иммобиле
    25 апреля в 33-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хатайспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Хатайспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Апреля 2025 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» бьются за попадание в тройку. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Бешикташ» на 2 очка отстает от искомой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 30 матчах.

    Бешикташ — Хатайспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Гёзтепе» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Истанбул Башакшехира» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Касымпашой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бешикташ» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» нынче смотрятся бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Хатайспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Чиро Иммобиле настрелял уже 11 мячей в Суперлиге.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Бело-бордовые» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хатайспор» на 15 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Бело-бордовые» уступили «Коньяспору» (2:3).

    До того команда с боем уступила «Газиантепу» (1:2). А вот поединок с «Эюпспором» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бело-бордовые» давненько не чувствовали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще месяц назад.

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    При этом «Хатайспор» не преуспевает в плане реализации. «Бело-бордовые» настреляли 32 мяча в 30 матчах чемпионата Турции.

    Команда уже одной ногой в первой лиге. Шансы на спасение тают словно мартовский снег, да и 4 поражения кряду угнетают.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Бело-бордовые» намерены дать бой стамбульцам.

    Статистика для ставок

    • «Бело-бордовые» в среднем забивают гол за матч

    • «Хатайспор» уступил в 4 своих последних поединках

    • «Бешикташ» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.25, а победа оппонента — в скромные 12.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.13.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят намного монолитнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Бело-бордовые» нынче стоят на вылет, к тому же уступили в четырех своих последних матчах.

    Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бешикташ — Хатайспор?

    Матч Бешикташ — Хатайспор состоится 25 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бешикташ — Хатайспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бешикташа» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бешикташ — Хатайспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бешикташа» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.33.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бешикташ — Хатайспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бешикташ — Хатайспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.25, а победа оппонента — в скромные 12.30.

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    Бешикташ — Хатайспор: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 25.04.202520:00. «Бешикташ» легко расправится с аутсайдером
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