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    «Илбирс» начнет без раскачки

    Илбирс — Кыргызалтын: прогноз, ставка (к. 2.06) на чемпионат Кыргызстана 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Илбирс» — «Кыргызалтын»
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    18 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 18 Апреля 2025 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 14:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» в 5 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Илбирс» не дал себя обыграть «Узгену» (0:0).

    До того команда переиграла «Бишкек Сити» (3:2). Да и поединок с «Азияголом» завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Илбирс» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

    Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Кыргызалтыну» они не проигрывают уже почти 2 года.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» выдал относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кыргызалтын» в 5 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила уже 9 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Барсу» (1:3).

    До того команда потерпела поражение от «Алая» (1:2). А вот чуть ранее она была бита еще и скромным «Узгеном» (0:3).

    При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кыргызалтын» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 5 забитыми мячами в 5 матчах.

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    При этом «Кыргызалтын» в трех своих последних матчах уступил. Так что в морально-психологическом плане у команды имеются сложности.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Да и вообще, в созидательном плане у нее не все столь позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кыргызалтын» постарается прервать свой неудачный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Кыргызалтын» уже почти 2 года не обыгрывает «Илбирс»

    • «Илбирс» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Илбирс» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости переживают непростой период, плюс традиционно неудачно противостоят «Илбирсу».

    Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Илбирс — Кыргызалтын?

    Матч Илбирс — Кыргызалтын состоится 18 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Илбирс — Кыргызалтын?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Илбирс — Кыргызалтын?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Илбирс — Кыргызалтын?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Илбирс — Кыргызалтын?

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

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    Илбирс — Кыргызалтын: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 18.04.202514:00. «Илбирс» начнет без раскачки
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