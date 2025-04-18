18 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» в 5 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Илбирс» не дал себя обыграть «Узгену» (0:0).

До того команда переиграла «Бишкек Сити» (3:2). Да и поединок с «Азияголом» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Илбирс» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Кыргызалтыну» они не проигрывают уже почти 2 года.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» выдал относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» в 5 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила уже 9 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она уступила «Барсу» (1:3).

До того команда потерпела поражение от «Алая» (1:2). А вот чуть ранее она была бита еще и скромным «Узгеном» (0:3).

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 5 забитыми мячами в 5 матчах.

При этом «Кыргызалтын» в трех своих последних матчах уступил. Так что в морально-психологическом плане у команды имеются сложности.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Да и вообще, в созидательном плане у нее не все столь позитивно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кыргызалтын» постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» уступил в 3 своих последних поединках

«Кыргызалтын» уже почти 2 года не обыгрывает «Илбирс»

«Илбирс» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Илбирс» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости переживают непростой период, плюс традиционно неудачно противостоят «Илбирсу».

Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80