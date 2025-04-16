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    Баварцы сразу сметут «Интер»

    Интер — Бавария: Дерзкая ставка (к. 8.70) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Бавария»
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    Лерой Сане
    16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 16 Апреля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» намерены побороться за главный клубный трофей Европы. В первом четвертьфинальном поединке команда переиграла «Баварию» (2:1).

    При этом «Интер» в своем чемпионате находится на первой позиции. Да и пропускают «змеи» в среднем гол за матч.

    Интер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Миланцы уверенно переиграли «Кальяри» (3:1).

    До того команда одолела «Баварию» (2:1). А вот поединок с «Пармой» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Интер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Змеи» победили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда Симоне Индзаги способна побороться за победы на нескольких фронтах.

    Поединки с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Интер» победил 2 раза при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Симоне Индзаги будут активно атаковать. Миланцы постараются повторно одолеть баварцев.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Вот только домашняя коллизия в первой встрече с «Интером» может стать фатальной.

    Причем «Бавария» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили баварцы 83 мяча в 29 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Баварцы не смогли переиграть «Боруссию» Д (2:2).

    А вот до того команда уступила «Интеру» (1:2). Зато чуть раньше мюнхенцы нанесли поражение «Аугсбургу» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баварцы ныне находятся на эмоциональном спаде. Команда остается без побед 2 матча кряду.

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    При этом «Бавария» в среднем забивает реже 3 мячей за матч. А вот оборона в среднем дает один результативный сбой за матч.

    Весьма яркий сезон выдает Харри Кейн. На его счету уже 23 забитых мяча в Бундеслиге, к которым он присовокупил еще 10 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Атака во главе с Кейном способна перевернуть сценарий противостояния.

    Статистика для ставок

    • «Змеи» имеют двухматчевую победную серию

    • Баварцы не побеждали в 2 своих последних матчах

    • В первом поединке победу одержал «Интер» (2:1)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Мюнхенцам уже некуда отступать, так что стоит ожидать от них сверхактивности в атаке.

    Команда Венсана Компани преуспевает в плане реализации, и явно постарается быстро отыграть гандикап в один мяч.

    Ставка: Фора «Баварии» -1.5 в 1 тайме за 8.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

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    Базовый прогноз на матч «Интер» — «Бавария» с коэффициентом для ставки 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Интер — Бавария?

    Матч Интер — Бавария состоится 16 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Интер — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Баварии» -1.5 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Интер — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Баварии» -1.5 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 8.70.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Бавария?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Интер — Бавария: прогноз и ставка за 8.70, статистика, коэффициенты матча 16.04.202522:00. Баварцы сразу сметут «Интер»
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