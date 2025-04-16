16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» намерены побороться за главный клубный трофей Европы. В первом четвертьфинальном поединке команда переиграла «Баварию» (2:1).

При этом «Интер» в своем чемпионате находится на первой позиции. Да и пропускают «змеи» в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Миланцы уверенно переиграли «Кальяри» (3:1).

До того команда одолела «Баварию» (2:1). А вот поединок с «Пармой» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Интер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Змеи» победили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда Симоне Индзаги способна побороться за победы на нескольких фронтах.

Поединки с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Интер» победил 2 раза при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что подопечные Симоне Индзаги будут активно атаковать. Миланцы постараются повторно одолеть баварцев.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Вот только домашняя коллизия в первой встрече с «Интером» может стать фатальной.

Причем «Бавария» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили баварцы 83 мяча в 29 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Баварцы не смогли переиграть «Боруссию» Д (2:2).

А вот до того команда уступила «Интеру» (1:2). Зато чуть раньше мюнхенцы нанесли поражение «Аугсбургу» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баварцы ныне находятся на эмоциональном спаде. Команда остается без побед 2 матча кряду.

При этом «Бавария» в среднем забивает реже 3 мячей за матч. А вот оборона в среднем дает один результативный сбой за матч.

Весьма яркий сезон выдает Харри Кейн. На его счету уже 23 забитых мяча в Бундеслиге, к которым он присовокупил еще 10 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Атака во главе с Кейном способна перевернуть сценарий противостояния.

Статистика для ставок

«Змеи» имеют двухматчевую победную серию

Баварцы не побеждали в 2 своих последних матчах

В первом поединке победу одержал «Интер» (2:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Мюнхенцам уже некуда отступать, так что стоит ожидать от них сверхактивности в атаке.

Команда Венсана Компани преуспевает в плане реализации, и явно постарается быстро отыграть гандикап в один мяч.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 в 1 тайме за 8.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

Не пропустите

Базовый прогноз на матч «Интер» — «Бавария» с коэффициентом для ставки 1.95.