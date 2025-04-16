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    «Бело-голубые» доставят проблемы армейцам?!

    Динамо — ЦСКА: прогноз ставок на Кубок России 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
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    Эль-Мехди Маухуб — нападающий «Динамо»
    «Динамо» примет ЦСКА в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Поединок пройдет 16 апреля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 16 Апреля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 20:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Динамо»

    Путь к 1/2 финала: «Бело-голубые» заняли 2-е место на групповом этапе Кубка России с 11-ю очками в активе после 6-и туров. «Динамо» не смогло опередить «Спартак» в группе А, отстав на 4 балла.

    В 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ команда прошла «Локомотив» по сумме 2-х встреч (1:2 и 2:0). В полуфинале «бело-голубым» достался мощный ЦСКА. В 1-й встрече «Динамо» проиграло армейцам со счетом 1:2.

    Динамо — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), сравняв счет на 71-й минуте. Матчем ранее «Динамо» снова уступило ЦСКА (1:3).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «бело-голубые» обыграли только «Оренбург» (5:1), трижды проиграли и однажды сыграли вничью. За этот период «Динамо» также уступило «Локомотиву» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последнее время «бело-голубые» играют не очень здорово. После зимней паузы «Динамо» вылетело из чемпионской гонки в РПЛ и находится на грани вылета из Кубка России Пути РПЛ.

    В составе команды в Кубке России отлично выступает нападающий Эль-Мехди Маухуб, который забил 5 голов за 6 встреч на турнире. Форвард занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров Кубка России.

    ЦСКА

    Путь к 1/2 финала: Армейцы провели отличный групповой этап Кубка России, по итогам которого заняли 1-е место с 14-ю очками в активе после 6-и туров, опередив ближайших преследователей на 5 пунктов.

    Уже в четвертьфинале ЦСКА прошел казанский «Рубин» (0:0 и 3:0), не пропустив ни одного гола за 2 матча. В полуфинале Пути РПЛ армейцы наткнулись на московское «Динамо» и пока ведут в счете (2:1).

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    • Последние матчи: В прошлом поединке в РПЛ ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0), а до этого армейцы одолели московское «Динамо» (3:1). Матчем ранее команда также обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.

    ЦСКА не проиграл ни одного из 7-и последних матчей во всех турнирах после зимней паузы. За этот отрезок армейцы 6 раз победили и однажды сыграли вничью.

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    Состояние команды: ЦСКА находится в прекрасной форме, команда ворвалась в чемпионскую гонку в РПЛ, отставая от лидерства в чемпионате на 5 баллов. Армейцы занимают 4-е место в лиге.

    В нынешнем сезоне ЦСКА отлично выступает в гостях. Команда занимает 1-е место в РПЛ по этому показателю. Московскому «Динамо» точно будет непросто в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» выиграло только 1 раз

    • ЦСКА выиграл последние 6 встреч во всех турнирах

    • В последних 3-х очных матчах ЦСКА непременно обыгрывал «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 2.35, победа ЦСКА — 2.95, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме команды попытаются сыграть аккуратно. Прогнозируем ничейный результат в стартовой 45-минутке.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.

    Прогноз: «Бело-голубым» нельзя отступать. Команде придется взламывать оборону армейцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Динамо — ЦСКА?

    Матч Динамо — ЦСКА состоится 16 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Какой прогноз на матч Динамо — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья в 1-м тайме..

    Какую сделать ставку на матч Динамо — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 2.35, победа ЦСКА — 2.95, ничья — за 3.55.

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    Динамо — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 16.04.202520:30. «Бело-голубые» доставят проблемы армейцам?!
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