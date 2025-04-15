Боруссия Д
Барселона
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила «Барселоне» (0:4).
При этом «Боруссия» Д в своем чемпионате находится на скромной 8 позиции. Да и пропускают дортмундцы в среднем чаще гола за матч.
Боруссия Д — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дортмундцы не дали себя обыграть «Баварии» (2:2).
До того команда уступила «Барселоне» (0:4). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился уверенной викторией (4:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марсель Забитцер, Нико Шлоттербек — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Дортмундцы не побеждают 2 матча кряду. Да и в кадровом плане у команды не все так позитивно.
Поединки с каталонцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Боруссия» Д уступила 3 раза при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и ничего другого дортмундцам банально уже не остается.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. «Кулес» уже практически шагнули в полуфинал.
Причем «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили каталонцы 84 мяча в 31 матче Примеры.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Каталонцы минимально одолели «Леганес».
А вот до того команда учинила разгром «Боруссии» Д (4:0). А вот чуть раньше каталонцы подписали мировую с «Бетисом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Дани Ольмо — травмированы.
Состояние команды: Каталонцы ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Барселона» не проигрывает еще с конца декабря. Да и дортмундцам команда не проигрывала еще ни разу в истории.
Весьма яркий сезон выдает опытнейший Роберт Левандовский. На его счету 25 мячей в Примере и 11 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. При этом лишь отсиживаться в тылах «кулес» точно не планируют.
Статистика для ставок
- Дортмундцы еще ни разу не обыгрывали «Барселону»
- Каталонцы победили в двух своих последних матчах
- В первом поединке победу одержала «Барселона» (4:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Дортмундцам некуда отступать, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Команда Флика привычно преуспевает в плане реализации, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.
Ставка: ТБ 6.5 за 13.00
Еще прогноз
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