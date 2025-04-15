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    Боруссия Д — Барселона. Дерзкая ставка (к. 6.00) на футбол, Лига чемпионов, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Барселона»
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    15 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 15 Апреля 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила «Барселоне» (0:4).

    При этом «Боруссия» Д в своем чемпионате находится на скромной 8 позиции. Да и пропускают дортмундцы в среднем чаще гола за матч.

    Боруссия Д — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дортмундцы не дали себя обыграть «Баварии» (2:2).

    До того команда уступила «Барселоне» (0:4). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Марсель Забитцер, Нико Шлоттербек — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Дортмундцы не побеждают 2 матча кряду. Да и в кадровом плане у команды не все так позитивно.

    Поединки с каталонцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Боруссия» Д уступила 3 раза при 2 ничьих.

    И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и ничего другого дортмундцам банально уже не остается.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. «Кулес» уже практически шагнули в полуфинал.

    Причем «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили каталонцы 84 мяча в 31 матче Примеры.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Каталонцы минимально одолели «Леганес».

    А вот до того команда учинила разгром «Боруссии» Д (4:0). А вот чуть раньше каталонцы подписали мировую с «Бетисом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Дани Ольмо — травмированы.

    Состояние команды: Каталонцы ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Барселона» не проигрывает еще с конца декабря. Да и дортмундцам команда не проигрывала еще ни разу в истории.

    Весьма яркий сезон выдает опытнейший Роберт Левандовский. На его счету 25 мячей в Примере и 11 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. При этом лишь отсиживаться в тылах «кулес» точно не планируют.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы еще ни разу не обыгрывали «Барселону»

    • Каталонцы победили в двух своих последних матчах

    • В первом поединке победу одержала «Барселона» (4:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Дортмундцам некуда отступать, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Команда Флика привычно преуспевает в плане реализации, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 5.5 за 6.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 13.00

    Еще прогноз

    Не пропустите базовый прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона» с коэффициентом для ставки 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Боруссия Д — Барселона?

    Матч Боруссия Д — Барселона состоится 15 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Боруссия Д — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Какую сделать ставку на матч Боруссия Д — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 6.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Барселона?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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    Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставка за 6.00, статистика, коэффициенты матча 15.04.202522:00. С голами проблем не будет
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