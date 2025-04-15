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    Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?

    Боруссия Д — Барселона: прогноз ставок на ЛЧ 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Барселона»
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    Рафинья
    15 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 15 Апреля 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд потерпела разгром со счетом 0:4 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно настоящее чудо.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 10-ю позицию, после чего в стыковых поединках прошла лиссабонский «Спортинг», а в 1/8 финала — «Лилль».

    Боруссия Д — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Баварией» на выезде с результатом 2:2.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на восьмой позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Кэмпбелл, Мане, Забитцер и Шлоттербек, дисквалифицирован — Адейеми.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Дортмунд» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на проход в полуфинал, а даже просто на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть мощь их нынешнего соперника.

    Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с 10-ю голами.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» смогла разгромно выиграть в первом матче на своем поле со счетом 4:0, поэтому для выхода в полуфинал ей можно даже проиграть с разницей в три гола.

    Команда заняла вторую позицию в основном раунде, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с португальской «Бенфикой».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Барселона» одержала минимальную победу над «Леганесом» (1:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 31-го поединка находится на первой позиции с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя «Реала».

    Не сыграют: травмированы — Касадо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 24-х предыдущих матчах в разных турнирах «Барселона» ни разу не проиграла при 20-ти победах и четырех ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям отличные шансы просто на выигрыш, не говоря уже о проходе в следующий раунд, пусть даже и на чужом поле, да еще и против соперника, у которого явные игровые проблемы.

    Рафинья — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов текущего сезона с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Боруссии» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Барселоны» забивала только одна команда

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Барселона» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.20, победа «Боруссии» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их восьми последних выездных поединках.

    Между тем, в первом поединке хозяева попросту не смогли найти никаких аргументов против мощи соперника, потерпев разгром.

    Ставка: «Барселона» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Боруссии» Дортмунд.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.07

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Боруссия Д — Барселона?

    Матч Боруссия Д — Барселона состоится 15 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Боруссия Д — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Барселона» победит.

    Какую сделать ставку на матч Боруссия Д — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Барселона» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Барселона?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.20, победа «Боруссии» — в 3.85.

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