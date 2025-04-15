15 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд потерпела разгром со счетом 0:4 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно настоящее чудо.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 10-ю позицию, после чего в стыковых поединках прошла лиссабонский «Спортинг», а в 1/8 финала — «Лилль».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Баварией» на выезде с результатом 2:2.

В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на восьмой позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Кэмпбелл, Мане, Забитцер и Шлоттербек, дисквалифицирован — Адейеми.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Дортмунд» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на проход в полуфинал, а даже просто на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть мощь их нынешнего соперника.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с 10-ю голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» смогла разгромно выиграть в первом матче на своем поле со счетом 4:0, поэтому для выхода в полуфинал ей можно даже проиграть с разницей в три гола.

Команда заняла вторую позицию в основном раунде, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с португальской «Бенфикой».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Барселона» одержала минимальную победу над «Леганесом» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 31-го поединка находится на первой позиции с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя «Реала».

Не сыграют: травмированы — Касадо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 24-х предыдущих матчах в разных турнирах «Барселона» ни разу не проиграла при 20-ти победах и четырех ничьих.

Такие результаты сулят гостям отличные шансы просто на выигрыш, не говоря уже о проходе в следующий раунд, пусть даже и на чужом поле, да еще и против соперника, у которого явные игровые проблемы.

Рафинья — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Боруссии» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Барселоны» забивала только одна команда

в девяти из 10-ти последних матчей «Барселона» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.20, победа «Боруссии» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их восьми последних выездных поединках.

Между тем, в первом поединке хозяева попросту не смогли найти никаких аргументов против мощи соперника, потерпев разгром.

Ставка: «Барселона» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Боруссии» Дортмунд.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.07