Ростов
Спартак
«Ростов»
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе после 22-х туров. «Ростов» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате России на 8 баллов.
К тому же, команда довольно неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. «Ростов» набрал 19 очков из 36-и возможных дома.
Ростов — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда обыграла «Акрон» на чужом поле со счетом 3:2, забив победный гол на 87-й минуте. До этого ростовчане проиграли «Краснодару» (0:1).
В 4-х матчах РПЛ после зимней паузы «Ростов» проиграл только 1 раз, дважды победил и однажды сыграл вничью с «Динамо» М (1:1). За этот отрезок команда также обыграла «Оренбург» (2:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграет: Алексей Миронов из-за травмы.
Состояние команды: «Ростов» уже который год является крепким середняком в РПЛ, прочно закрепившись в топ-10 таблицы. Команда может создать проблемы «Спартаку» в предстоящем матче.
В последних 2-х очных встречах «Ростов» непременно обыгрывал «красно-белых». Сможет ли команда на сей раз дать бой сопернику? На своем поле это будет сделать чуть проще.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 3-й позиции РПЛ, набрав 44 очка за 22 тура. «Спартак» отстает от лидерства в чемпионате России на 5 пунктов.
В гостях команда выступает значительно хуже, чем дома. «Спартак» набрал 15 очков из 30-и возможных на чужом поле и занимая 5-е место в лиге по этому показателю.
Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), а до этого «Спартак» триумфально обыграл «Зенит» на своем поле (2:1).
В 5-и встречах во всех турнирах после зимней паузы «красно-белые» проиграли только «Рубину» (1:2), а также обыграли «Акрон» (3:2) в Кубке России и «Оренбург» (2:0) в РПЛ.
Не сыграет: Срджан Бабич (перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Спартаку» необходимы очки, как воздух. Если команда планирует продолжать борьбу за чемпионство в РПЛ, то ей нужно выигрывать практически каждый матч.
В прошлом туре «Ахмат» показал, что против «Спартака» можно действовать решительно. Если «Ростов» сможет сыграть грамотно на своей половине поля, то «красно-белым» снова будет очень непросто.
Прогноз Дмитрия Пятибратова
Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов,
Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 23-го тура РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- После зимней паузы «Спартак» проиграл только «Рубину» в РПЛ
- «Ростов» также однажды уступил «Краснодару» за последние 4 матча в РПЛ
- В последних 2-х очных встречах «Ростов» непременно обыгрывал «Спартак»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.15, победа «Ростов» — 3.30, ничья — за 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.
- 3.60Локомотив — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.38Эвертон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Ростов» и «Спартак» не выявят победителя в 1-м тайме. Хозяева постараются сыграть аккуратнее.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: «Ростов» умеет играть в обороне. Хозяева попытаются сдержать атаку «красно-белых».
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.