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    Удержится ли «Небитчи» на вершине?

    Ашхабад — Небитчи: прогноз на чемпионат Туркменистана 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Небитчи»
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    «Небитчи»
    2 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •  Ашхабад 15:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: Ашхабадцы новый сезон начали крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ашхабад» в 4 стартовых турах разжился лишь 2 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Ашхабадцы поделили очки с «Копетдагом» (0:0).

    До того команда расписала мировую с «Мервом» (0:0). А вот поединок с «Шагадамом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ашхабад» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ашхабадцы мотивированы прервать свой неудачный сериал. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

    Матчи с «Небитчиом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» выдал блестящий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» в 4 матчах чемпионата набрал 7 очков. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Мерв» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (0:0). А вот чуть ранее был минимально обыгран крепкий «Алтын Асыр».

    При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» вполне способен побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Небитчи» не столь ярко атакует. В 4 стартовых турах чемпионата Туркменистана команда отличилась всего 3 голами.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и удержаться на вершине таблицы она точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же «Небитчи» регулярно побивает ашхабадцев.

    Статистика для ставок

    • Ашхабадцы еще не побеждали в нынешнем чемпионате

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Ашхабад» не побеждал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.16.

    Прогноз: «Небитчи» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Небитчи» за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.67

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    Ашхабад — Небитчи: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 02.04.202515:00. Удержится ли «Небитчи» на вершине?
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