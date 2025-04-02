Ашхабад
Небитчи
«Ашхабад»
Турнирное положение: Ашхабадцы новый сезон начали крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ашхабад» в 4 стартовых турах разжился лишь 2 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Ашхабадцы поделили очки с «Копетдагом» (0:0).
До того команда расписала мировую с «Мервом» (0:0). А вот поединок с «Шагадамом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Ашхабад» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ашхабадцы мотивированы прервать свой неудачный сериал. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Матчи с «Небитчиом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» победил 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» выдал блестящий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Небитчи» в 4 матчах чемпионата набрал 7 очков. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Мерв» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (0:0). А вот чуть ранее был минимально обыгран крепкий «Алтын Асыр».
При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» вполне способен побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Небитчи» не столь ярко атакует. В 4 стартовых турах чемпионата Туркменистана команда отличилась всего 3 голами.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и удержаться на вершине таблицы она точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же «Небитчи» регулярно побивает ашхабадцев.
Статистика для ставок
- Ашхабадцы еще не побеждали в нынешнем чемпионате
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Ашхабад» не побеждал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 3.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.16.
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Прогноз: «Небитчи» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Небитчи» за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.67