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    Останется ли «Вольфсбург» в борьбе за еврокубки?

    Вольфсбург — Хайденхайм: Ставка и прогноз с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Хайденхайм»
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    «Вольфсбург»
    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Марта 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 38 баллов и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Вольфсбург — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкого Бундеслиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аугсбурга» (0:1).

    Перед этим коллектив в 25-м туре национального первенства набрал один балл, когда теперь уже в своих стенах сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Роэрслев, Анжели, Бялек, Вавро, Борнау и Майер, дисквалифицирован — Амура.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вольфсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

    Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 17-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также — в шесть баллов от спасительной 15-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле одержал победу над конкурентом «Хольштайн Киль» (3:1).

    Перед этим в 25-м туре национального первенства клуб набрал один пункт, с результатом 1:1 в чужих стенах сыграв вничью с «Хоффенхаймом».

    Не сыграют: травмированы — Ваннер, Нихьюс и Хонсак, дисквалифицирован — Траоре.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа «Хайденхайма» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было в их трех последних домашних поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов, фактор надежности тылов фаворита игры должен стать решающим.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.21

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    Вольфсбург — Хайденхайм: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 29.03.202517:30. Останется ли «Вольфсбург» в борьбе за еврокубки?
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