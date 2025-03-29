В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 38 баллов и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкого Бундеслиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аугсбурга» (0:1).

Перед этим коллектив в 25-м туре национального первенства набрал один балл, когда теперь уже в своих стенах сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Роэрслев, Анжели, Бялек, Вавро, Борнау и Майер, дисквалифицирован — Амура.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вольфсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также — в шесть баллов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле одержал победу над конкурентом «Хольштайн Киль» (3:1).

Перед этим в 25-м туре национального первенства клуб набрал один пункт, с результатом 1:1 в чужих стенах сыграв вничью с «Хоффенхаймом».

Не сыграют: травмированы — Ваннер, Нихьюс и Хонсак, дисквалифицирован — Траоре.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа «Хайденхайма» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было в их трех последних домашних поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов, фактор надежности тылов фаворита игры должен стать решающим.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.21