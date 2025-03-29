29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы всеми силами бьются за выживание. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Тюмень» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Тюменцы переиграли КАМАЗ (3:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «Балтике». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аланией» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тюмень» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Тюменцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тюмень» победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тюменцы неплохо выглядят в игре на контратаках.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане на всех парах мчатся в стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» на 5 очков отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Хабаровчане переиграли «Ротор» (1:0).

До того команда минимально уступила сочинцам. А вот поединок с «Шинником» завершился трудной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане весенний цикл проводят довольно продуктивно. «Армейцы» вполне способны запрыгнуть в топ-4.

При этом «СКА-Хабаровск» не преуспевает в плане реализации. Хабаровчане настреляли 31 мяч в 25 матчах первой лиги.

Команда явно не собирается терять очки в матче с аутсайдером. Вот только голы «армейцам» даются уж слишком натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Георгий Гонгадзе, забивший 7 мячей в первенстве, еще способен прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Хабаровчане в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Тюмень» в среднем забивает реже гола за матч

Хабаровчане победили в 3 из 4 своих весенних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

Прогноз: «Армейцы» намерены запрыгнуть в стыки, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости весной довольно крепки, да и тюменцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42