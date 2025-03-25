Глушенков выдал шоу, а Россия снова разгромила соперника

Новая команда Карпина: 10 изменений в старте
По сравнению с матчем против Гренады состав России изменился радикально — остался только Глушенков.
Дебютировал в основе ростовчанин Комаров, а в целом на поле вышли сразу четыре игрока «Ростова», два представителя «Зенита» и ЦСКА, а также футболисты «Спартака», «Краснодара» и швейцарского «Сьона». Капитанская повязка досталась как раз Антону Миранчуку.
Уже первая атака России могла закончиться голом, но обернулась столкновением вратаря гостей Нсабаты со своим же защитником. Голкипер получил повреждение, но игру продолжил. Правда, дальше ему пришлось несладко.
Глушенков открыл счёт и подогрел интригу
Россия быстро взяла мяч под контроль, а Замбия — наоборот, отдала инициативу.
Шестью игроками в линию гости пытались закрыть зоны, но первый же толковый розыгрыш оказался для них фатальным. Миранчук с Круговым сыграли в стенку, Данил прострелил, и Глушенков без сопротивления пробил в касание — 1:0.
Отмечая гол, Максим приложил палец к губам — явный ответ критикам. Возможно, намёк на ситуацию в «Зените», где он якобы конфликтует с Сергеем Семаком.
После этого сборная России разогналась: Вахания чуть не сделал ассист на Мостового, а Глушенков сам вывел Андрея один на один. Но Нсабата в этот раз выручил.
К концу тайма россияне окончательно разобрали оборону Замбии. Круговой снова убежал по флангу, навесил, мяч отскочил прямо под удар Вахании — мощный выстрел в касание, 2:0! Для игрока «Ростова» это первый гол за сборную.
К перерыву — 11:1 по ударам в пользу России, и вопросов по игре вообще не оставалось.
Глушенков оформил хет-трик за 10 минут второго тайма
Второй тайм начался с того же: Россия доминировала, а Замбия всё больше проваливалась в обороне. Это стоило им ещё трёх мячей.
Сначала Вахания легко прошёл по флангу и выдал передачу в центр, Глушенков спокойно развернулся и пробил в угол — 3:0.
Через пять минут Максим оформил хет-трик. Черников перехватил мяч, Мостовой покатил на Глушенкова, и тот, едва не дав судье повод для пенальти, снова пробил в касание.
После этого Карпин выпустил свежих игроков. И они тоже не ушли без гола.
Батраков закрыл матч
Россияне продолжали давить, а замбийцы явно потеряли интерес к игре. После волны замен Карпин бросил в бой Садулаева, а чуть раньше вышли Батраков, Бакаев, Литвинов и Мусаев. Самый юный из них поставил точку.
Алексей Батраков дважды выиграл подбор у чужих ворот, эффектно убрал защитников и с пары метров протолкнул мяч в сетку — 5:0!
К финальному свистку Россия снова оставила соперника без моментов. За два мартовских матча — 10 забитых, 0 пропущенных и уверенность в своей игре.
Следующий тест явно должен быть посерьёзнее — на июнь уже запланирована игра с Нигерией.