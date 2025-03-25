Глушенков выдал шоу, а Россия снова разгромила соперника

Сборная России продолжает штамповать крупные победы. После 5:0 с Гренадой команда Валерия Карпина разобрала на запчасти и Замбию. Хет-трик Максима Глушенкова, яркий матч Вахании и классный выход на замену Батракова решили игру.

Футбол. BetBoom Матчи сборной России Россия — Замбия 5:0 Голы: 1:0 Максим Глушенков (8'), 2:0 Илья Вахания (44'), 3:0 Максим Глушенков (54'), 4:0 Максим Глушенков (58'), 5:0 Алексей Батраков (73')

Новая команда Карпина: 10 изменений в старте

По сравнению с матчем против Гренады состав России изменился радикально — остался только Глушенков.

Дебютировал в основе ростовчанин Комаров, а в целом на поле вышли сразу четыре игрока «Ростова», два представителя «Зенита» и ЦСКА, а также футболисты «Спартака», «Краснодара» и швейцарского «Сьона». Капитанская повязка досталась как раз Антону Миранчуку.

Состав сборной России Сборная России

Уже первая атака России могла закончиться голом, но обернулась столкновением вратаря гостей Нсабаты со своим же защитником. Голкипер получил повреждение, но игру продолжил. Правда, дальше ему пришлось несладко.

Глушенков открыл счёт и подогрел интригу

Россия быстро взяла мяч под контроль, а Замбия — наоборот, отдала инициативу.

Шестью игроками в линию гости пытались закрыть зоны, но первый же толковый розыгрыш оказался для них фатальным. Миранчук с Круговым сыграли в стенку, Данил прострелил, и Глушенков без сопротивления пробил в касание — 1:0.

Россия — Замбия Сборная России

Отмечая гол, Максим приложил палец к губам — явный ответ критикам. Возможно, намёк на ситуацию в «Зените», где он якобы конфликтует с Сергеем Семаком.

После этого сборная России разогналась: Вахания чуть не сделал ассист на Мостового, а Глушенков сам вывел Андрея один на один. Но Нсабата в этот раз выручил.

Россия — Замбия Сборная России

К концу тайма россияне окончательно разобрали оборону Замбии. Круговой снова убежал по флангу, навесил, мяч отскочил прямо под удар Вахании — мощный выстрел в касание, 2:0! Для игрока «Ростова» это первый гол за сборную.

К перерыву — 11:1 по ударам в пользу России, и вопросов по игре вообще не оставалось.

Глушенков оформил хет-трик за 10 минут второго тайма

Второй тайм начался с того же: Россия доминировала, а Замбия всё больше проваливалась в обороне. Это стоило им ещё трёх мячей.

Россия — Замбия Сборная России

Сначала Вахания легко прошёл по флангу и выдал передачу в центр, Глушенков спокойно развернулся и пробил в угол — 3:0.

Через пять минут Максим оформил хет-трик. Черников перехватил мяч, Мостовой покатил на Глушенкова, и тот, едва не дав судье повод для пенальти, снова пробил в касание.

Россия — Замбия Сборная России

После этого Карпин выпустил свежих игроков. И они тоже не ушли без гола.

Батраков закрыл матч

Россияне продолжали давить, а замбийцы явно потеряли интерес к игре. После волны замен Карпин бросил в бой Садулаева, а чуть раньше вышли Батраков, Бакаев, Литвинов и Мусаев. Самый юный из них поставил точку.

Россия — Замбия Сборная России

Алексей Батраков дважды выиграл подбор у чужих ворот, эффектно убрал защитников и с пары метров протолкнул мяч в сетку — 5:0!

К финальному свистку Россия снова оставила соперника без моментов. За два мартовских матча — 10 забитых, 0 пропущенных и уверенность в своей игре.

Россия — Замбия Сборная России

Следующий тест явно должен быть посерьёзнее — на июнь уже запланирована игра с Нигерией.