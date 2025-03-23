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    Хозяева смогут добиться успеха?

    Венгрия — Турция: Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига наций, 23 марта 2025 года

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    Сборная Венгрии
    23 марта в матче Лиги наций по футболу сыграют Венгрия и Турция. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В 23 Марта 2025 года

    Венгрия

  • Будапешт
    •  Венгрия 20:00 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Венгрия

    Турнирное положение: Венгрии будет очень сложно взять реванш после неудачи в первом матче. Ранее команда уступила сборной Турции со счетом 1:3. Удастся ли венграм исправить ситуацию?

    Последние матчи: В Лиге наций 2022 года Венгрия стала одной из главных сенсаций. Затем команда выиграла отборочную группу на Евро-2024. Но потом результаты пошли на спад.

    Венгрия — Турция: коэффициенты букмекеров

    В группе Лиги наций Венгрия потерпела лишь два поражения за шесть туров. Но и победа была только одна. Теперь команда рискует вылететь в дивизион В.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: все футболисты сборной Венгрии, готовы к игре.

    Состояние команды: Венгрии ничего не остается, как идти в атаку в ответном матче. Для того, чтобы добиться успеха, нужно забивать минимум дважды.

    За последние 10 игр Венгрия смогла одержать две победы. В этот период времени еще произошли 5 поражений и 3 ничьи. Команда находится не в лучшей форме. Вряд ли венгры смогут реабилитироваться за неудачу в первом матче.

    Турция

    Турнирное положение: Турция нацелена пробиться в Лигу А. Команда очень близка к тому, чтобы выполнить поставленную задачу.

    В первом матче Турция порадовала поклонников победой. В ответной встрече главная цель — не растерять преимущество и максимально внимательно сыграть в обороне.

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    • Последние матчи: В последних 10 матчах Турция одержала 6 побед, имела 2 ничьи и столько же поражений. У команды неплохие показатели. 2025-й год команда начала с важной победы над Венгрией.

    Не сыграют: все футболисты сборной Турции, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: Турки проделали большую работу за последние несколько лет. Сейчас сборная близка к выходу в Лигу А.

    В Лиге наций 2024 сборная Турции проиграла только один матч в последнем туре и заняла второе место в группе. Турки не собираются сбавлять обороты. В Венгрии нужно добиться поставленной цели.

    Букмекеры не верят, что в гостях Турция снова выиграет. Напомним, в предыдущем матче турки смогли прервать серию из пяти очных встреч с венграми без побед.

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    Статистика для ставок

    • за последние 10 игр Венгрия смогла одержать две победы

    • в первой встрече Турция победила дома со счетом 3:1

    • в предыдущем матче турки смогли прервать серию из пяти очных встреч с венграми без побед

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.40, а победа Турции — в 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.93.

    Прогноз: Венгрии нужно исправлять ситуацию и отыгрываться. Команда будет активной в атаке. Хозяева точно забьют минимум один гол.

    Ставка: индивидуальный тотал Венгрии больше 1 за 1.84.

    Прогноз: Вряд ли Венгрия и Турция смогут образцово сыграть в обороне. В предстоящей встрече удастся забить обеим командам.

    Ставка: обе забьют за 1.75.

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    Венгрия — Турция: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 23.03.202520:00. Хозяева смогут добиться успеха?
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