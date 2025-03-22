Енисей
Нефтехимик
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы еще пободаются за выход в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.
При этом «Енисей» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 24 матчах первого дивизиона.
Енисей — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Красноярцы минимально переиграли «Уфу».
До того команда подписала мировую с «Родиной» (0:0). При этом чуть ранее она минимально одолела «Аланию».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Енисей» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Енисей» победил 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда Андрея Тихонова пока в гонке за попадание в топ-4.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Нефтехимик» на 8 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Нижнекамцы минимально уступили «Торпедо».
До того команда вчистую переиграла «Сокол» (3:1). А вот поединок с хабаровчанами завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы начали весенний цикл не столь уверенно. Весной команда Кирилла Новикова не блещет стабильностью в игре и результатах.
При этом «Нефтехимик» явно не преуспевает в плане реализации. Нижнекамцы настреляли всего 23 мяча в 24 матчах первой лиги.
Нижнекамцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Да и Новиков не раз демонстрировал умение достигать результата со скромными ресурсами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Статистика для ставок
- Нижнекамцы уже 4 с половиной года не обыгрывают «Енисей»
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- И те, и другие в среднем пропускают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.
- 1.86Англия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.75Польша — Литва: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка активно понесутся в атаку.
«Енисей» по именам смотрится ярче соперника, однако подопечные Новикова сдаваться явно не собираются.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30