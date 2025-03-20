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    Сумеет ли Португалия обидеть датчан?

    Дания — Португалия: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига наций, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Португалия
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    Кристиан Эриксен
    20 марта в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Дания и Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Португалия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала 20 Марта 2025 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 22:45 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
    •

    Дания

    Турнирное положение: Датчане неплохо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Дания в 6 турах набрала всего 8 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

    Дания — Португалия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. Датчане не смогли переиграть Сербию (0:0).

    При этом чуть ранее датчане уступили Испании (1:2). А вот поединок со Швейцарией завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Дания разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Датчане способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи с Португалией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Дания выиграла 1 раз при 4 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Датчане постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Португалия

    Турнирное положение: Португальцы групповой этап Лиги наций провели блестяще. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 13 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Португалия не смогла одолеть хорватов (1:1).

    До того команда разнесла оборону Польши (5:1). А вот встреча с Шотландией завершилась блеклым паритетом (0:0).

    Вообще же, Португалия в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе португальцы выглядят весьма выгодно. Состав команды начинен сильными атакующими исполнителями.

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    К слову, Португалия обыграла датчан в 3 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах португальцы сохраняли свои владения сухими.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Португалия постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком стабильным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Криштиану Роналду успел настрелять 5 мячей на групповом этапе Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • Португальцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    • Дания в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • Датчане не могут обыграть Португалию больше 13 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

    Прогноз: Португальцы выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Португалия традиционно превосходно атакует.

    Ставка: Победа Португалии за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    Дания — Португалия: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:45. Сумеет ли Португалия обидеть датчан?
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