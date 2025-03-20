Дания
Португалия
Дания
Турнирное положение: Датчане неплохо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Дания в 6 турах набрала всего 8 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 5 мячей.
Дания — Португалия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. Датчане не смогли переиграть Сербию (0:0).
При этом чуть ранее датчане уступили Испании (1:2). А вот поединок со Швейцарией завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Дания разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Датчане способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с Португалией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Дания выиграла 1 раз при 4 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Датчане постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
Португалия
Турнирное положение: Португальцы групповой этап Лиги наций провели блестяще. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 13 результативными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Португалия не смогла одолеть хорватов (1:1).
До того команда разнесла оборону Польши (5:1). А вот встреча с Шотландией завершилась блеклым паритетом (0:0).
Вообще же, Португалия в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе португальцы выглядят весьма выгодно. Состав команды начинен сильными атакующими исполнителями.
К слову, Португалия обыграла датчан в 3 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах португальцы сохраняли свои владения сухими.
Имея весьма крепкий по именам состав, Португалия постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком стабильным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Криштиану Роналду успел настрелять 5 мячей на групповом этапе Лиги наций.
Статистика для ставок
- Португальцы в среднем забивают 2 мяча за матч
- Дания в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- Датчане не могут обыграть Португалию больше 13 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.
- 2.02Россия — Гренада: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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- 2.05Иран — ОАЭ: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Португальцы выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Португалия традиционно превосходно атакует.
Ставка: Победа Португалии за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.
Ставка: Ничья за 3.20