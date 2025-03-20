20 марта в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Дания и Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Португалия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дания

Турнирное положение: Датчане неплохо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Дания в 6 турах набрала всего 8 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. Датчане не смогли переиграть Сербию (0:0).

При этом чуть ранее датчане уступили Испании (1:2). А вот поединок со Швейцарией завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Дания разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Датчане способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Португалией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Дания выиграла 1 раз при 4 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Датчане постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы групповой этап Лиги наций провели блестяще. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Португалия не смогла одолеть хорватов (1:1).

До того команда разнесла оборону Польши (5:1). А вот встреча с Шотландией завершилась блеклым паритетом (0:0).

Вообще же, Португалия в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе португальцы выглядят весьма выгодно. Состав команды начинен сильными атакующими исполнителями.

К слову, Португалия обыграла датчан в 3 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах португальцы сохраняли свои владения сухими.

Имея весьма крепкий по именам состав, Португалия постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком стабильным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Криштиану Роналду успел настрелять 5 мячей на групповом этапе Лиги наций.

Статистика для ставок

Португальцы в среднем забивают 2 мяча за матч

Дания в среднем пропускает чуть реже гола за матч

Датчане не могут обыграть Португалию больше 13 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

Прогноз: Португальцы выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Португалия традиционно превосходно атакует.

Ставка: Победа Португалии за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.20