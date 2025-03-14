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    «Ахал» — «Копетдаг». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Копетдаг»
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    14 марта в 3-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Копетдаг». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 14 Марта 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 16:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» новый сезон начал неплохо. Команда пока пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» сыграл только один матч, в котором добыл три очка. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Небитчи».

    При этом потенциально команда явно поборется за титул. Да и подбор игроков у нее вполне-себе качественный!

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахал» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда не собирается терять очки на ровном месте.

    Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда явно сильнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоит.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» стартовал весьма неудачно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Копетдаг» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда в свои ворота уже 3 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Мерву» (0:3).

    До того команда была обыграна сильным «Алтын Асыром» (0:4). Так что в плане надежности тылов у нее имеются явные сложности.

    При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 18 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Копетдаг» постарается избежать борьбы за выживание. Вот только проиграла команда в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Копетдаг» крайне слабо атакует. Вот и в новом чемпионате команда пока не открыла счет забитым мячам.

    В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках лишь однажды одолела «Ахал». Да и в нынешней диспозиции ей придется крайне сложно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» еще не пропускал в новом чемпионате

    • «Копетдаг» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Копетдаг» уступил «Ахалу» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.20.

    Прогноз: «Ахал» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне слабо обороняются, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.49

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