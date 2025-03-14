14 марта в 3-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Копетдаг». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» новый сезон начал неплохо. Команда пока пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» сыграл только один матч, в котором добыл три очка. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Небитчи».

При этом потенциально команда явно поборется за титул. Да и подбор игроков у нее вполне-себе качественный!

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахал» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда не собирается терять очки на ровном месте.

Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда явно сильнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоит.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» стартовал весьма неудачно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Копетдаг» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда в свои ворота уже 3 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Мерву» (0:3).

До того команда была обыграна сильным «Алтын Асыром» (0:4). Так что в плане надежности тылов у нее имеются явные сложности.

При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 18 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» постарается избежать борьбы за выживание. Вот только проиграла команда в 4 своих последних матчах.

При этом «Копетдаг» крайне слабо атакует. Вот и в новом чемпионате команда пока не открыла счет забитым мячам.

В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках лишь однажды одолела «Ахал». Да и в нынешней диспозиции ей придется крайне сложно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Ахал» еще не пропускал в новом чемпионате

«Копетдаг» проиграл в 4 своих последних поединках

«Копетдаг» уступил «Ахалу» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.20.

Прогноз: «Ахал» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне слабо обороняются, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.49