Ахал
Копетдаг
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» новый сезон начал неплохо. Команда пока пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ахал» сыграл только один матч, в котором добыл три очка. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Небитчи».
При этом потенциально команда явно поборется за титул. Да и подбор игроков у нее вполне-себе качественный!
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахал» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда не собирается терять очки на ровном месте.
Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда явно сильнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоит.
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» стартовал весьма неудачно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Копетдаг» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда в свои ворота уже 3 раза.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Мерву» (0:3).
До того команда была обыграна сильным «Алтын Асыром» (0:4). Так что в плане надежности тылов у нее имеются явные сложности.
При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 18 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Копетдаг» постарается избежать борьбы за выживание. Вот только проиграла команда в 4 своих последних матчах.
При этом «Копетдаг» крайне слабо атакует. Вот и в новом чемпионате команда пока не открыла счет забитым мячам.
В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках лишь однажды одолела «Ахал». Да и в нынешней диспозиции ей придется крайне сложно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться хотя бы за ничью.
Статистика для ставок
- «Ахал» еще не пропускал в новом чемпионате
- «Копетдаг» проиграл в 4 своих последних поединках
- «Копетдаг» уступил «Ахалу» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.20.
- 3.30Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.02Челси — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Атлетик — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Ахал» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне слабо обороняются, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.49