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    «Илбирс» и «Талант» много не забьют

    «Илбирс» — «Талант». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Илбирс» — «Талант»
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    «Илбирс»
    12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Талант». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Марта 2025 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 13:00 Талант

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» прошедший сезон провел достаточно продуктивно. Команда в итоге заняла 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Илбирс» отличился 30 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Абдыш-Ата».

    До того команда проиграла «Алдиеру» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Абдыш-Ата» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Илбирс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Илбирс» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в топ-5.

    Матчи с «Талантом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» победил 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первую викторию в чемпионате.

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» минувший чемпионат провела крайне неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Талант» набрал всего 24 очка в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем больше гола за матч — 43 мяча.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Барс» (3:0).

    До того команда потерпела поражение от «Абдыш-Ата» (0:2). А вот еще раньше она по всем статьям уступила «Мурас Юнайтед» (1:4).

    При этом «Талант» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Талант» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Талант» слабовато атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 20 мячей в 27 поединках.

    В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды одолела «Илбирс» (2:1, 1:0). И лишь в одном поединке она уступила сопернику (0:2).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Плюс ко всему, «Талант» одолел «Илбирс» в двух последних очных встречах.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Илбирс» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Талант» обыграл «Илбирс» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: «Илбирс» нынче имеет заметные сложности в плане созидания.

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, да и «Илбирс» нынче нестабилен.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 4.19

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    «Илбирс» — «Талант»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 12.03.202513:00. «Илбирс» и «Талант» много не забьют
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