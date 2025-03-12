12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Талант». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» прошедший сезон провел достаточно продуктивно. Команда в итоге заняла 6 место в турнирной таблице.

При этом «Илбирс» отличился 30 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Абдыш-Ата».

До того команда проиграла «Алдиеру» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Абдыш-Ата» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Илбирс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Илбирс» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в топ-5.

Матчи с «Талантом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» победил 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первую викторию в чемпионате.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» минувший чемпионат провела крайне неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Талант» набрал всего 24 очка в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем больше гола за матч — 43 мяча.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Барс» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Абдыш-Ата» (0:2). А вот еще раньше она по всем статьям уступила «Мурас Юнайтед» (1:4).

При этом «Талант» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Талант» слабовато атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 20 мячей в 27 поединках.

В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды одолела «Илбирс» (2:1, 1:0). И лишь в одном поединке она уступила сопернику (0:2).

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Плюс ко всему, «Талант» одолел «Илбирс» в двух последних очных встречах.

Статистика для ставок

«Илбирс» не побеждает 5 матчей кряду

«Илбирс» уступил в 2 своих последних матчах

«Талант» обыграл «Илбирс» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 3.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Илбирс» нынче имеет заметные сложности в плане созидания.

Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, да и «Илбирс» нынче нестабилен.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 4.19