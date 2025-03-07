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    Команды порадуют результативным футболом

    «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Первую лигу чемпионата России 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула
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    Олег Василенко — тренер «Черноморца»
    7 марта в 23-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 07 Марта 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 15:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: после прошлого тура «Черноморец» Нв поднялся на третье место в таблице Первой лиги с 39 очками.

    Последние матчи: в 22-м туре команда Олега Василенко на своем поле переиграла прямого конкурента московское «Торпедо» со счетом 2:0. На протяжении всего матча «Черноморец» играл лучше и заслуженно взял три очка. Забитыми мячами отметились Гедеон Гузина и Василий Черов.

    Ранее в товарищеском матче был обыгран липецкий «Металлург» (4:0) и случилось поражение от «Нефтехимика» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Акбашев (п).

    Состояние команды: зимой «Черноморец» укрепил все линии и сейчас является одним из главных претендентов на выход в РПЛ. Из «Алании» пришел один из лучших вратарей Первой лиги Солдатенко, из «Факела» — опытный защитник Мастерной, полузащиту укрепили лидеры «КАМАЗа» Горелов и «Алании» Тарба. В атаку был подписан Гузина, который во время выступления за «Балтику» был лучшим бомбардиром чемпионата.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: сейчас «Арсенал» Тула идет девятым в таблице Первой лиги с 30 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Александра Сторожука неожиданно в гостях проиграла «КАМАЗу» со счетом 1:2. Первый тайм остался за «Арсеналом», отличился бенинский новичок Маттео Алинви. Но после перерыва игра кардинально изменилась, и соперник смог дожать, забив дважды.

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    До этого в товарищеских встречах было поражение от «Бунедкора» (1:2) и ничья с «Факелом» (1:1).

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: неожиданно «Арсенал» серьезно перетасовал свой состав в зимнее трансферное окно, обновившись почти наполовину. Причем, пришла большая группа легионеров, что ранее тулякам было несвойственно. Обновилась и вратарская позиция, теперь на ней действует «лимитчик» Цулая из «Ростова», не лучшим образом сыгравшим с «КАМАЗом», а опытный Левашов задвинут в резерв.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Арсенал» дома был сильнее со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне туляки также обыграли своего соперника со счетом 2:0

    • Матч в Новороссийске завершился победой хозяев (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» Нв дают 1,98, а на «Арсенал» Тулу — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

    Прогноз: по своему составу «Черноморец» чуть ли не сильнейший в Первой лиге. У команды мощное финансирование и задача выйти в РПЛ если не в этом, то в следующем сезоне. «Арсенал» серьезно изменился зимой, но тоже ставит перед собой высокие задачи. Команда укрепила линию атаки, пригласив Калмыкова и Максименко, это два топа по меркам Первой лиги. Голы тут должны быть.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,80.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,90.

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    «Черноморец» Нв — «Арсенал» Тула: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 07.03.202515:00. Команды порадуют результативным футболом
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