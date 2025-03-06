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    Сможет ли «Рома» переиграть «Атлетик» в первом матче?

    «Рома» — «Атлетик»: прогноз и ставка (к. 2.30) на Лигу Европы 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Атлетик»
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    «Рома»
    6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 23:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: римская команда в общем этапе набрала 12 очков и финишировала на 15-й строчке в турнирной таблице.

    Также «волчица» уже успела пройти «Порту» в 1/16 финала турнира. В чемпионате Италии римляне имеют в своем активе 43 балла и идут восьмыми.

    Рома — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «волшебная» победила «Комо» (2:1), «Монцу» (4:0), «Парму» (1:0) и «Венецию» (1:0).

    Также коллектив из Рима прошел «Порту» в Лиге Европы (1:1, 3:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    До этого же команда из столицы Италии вылетела из Кубка Италии, уступив «Милану» (1:3).

    Не сыграют: травмирован Ренато Марин, а дисквалифицирован Леандро Паредес.

    Состояние команды: старт сезона у «Ромы» не задался, но в последнее время подопечные Клаудио Раньери показывают отличный футбол, который приносит результат. Римляне являются одними из фаворитов Лиги Европы.

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    Во время зимнего трансферного окна «Рома» купила Анасса Салаха Эддине, Виктора Нельссона, Девайна Ренча и Пьерлуиджи Голлини. Ушли же Самюэль Даль, Никола Залевский, Энцо Ле Фе и Марио Эрмосо.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: коллектив из Бильбао набрал 19 очков, стал вторым в общем этапе Лиги Европы и пробился сразу в 1/8 финала турнира.

    В чемпионате Италии «красно-белые» с 48 очка идут на четвертой строчке в турнирной таблице.

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    • Также «львы» совсем недавно покинули Кубок Испании, уступив «Осасуне».

    Последние матчи: в прошлых турах «баски» уступили «Атлетико» (0:1), но разгромили «Вальядолид» (7:1).

    До этого же Бильбао сыграл вничью с «Эспаньолом».

    В последней игре Лиги Европы «Атлетик» переиграл «Викторию» со счетом 3:1.

    Не сыграют: в лазарете находится только Альваро Джало.

    Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде претендуют на место в зоне Лиги чемпионов и борются за победу в Лиге Европы. Сезон для «Атлетика» пока что складывается удачно.

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    Во время зимнего трансферного окна в «Атлетик» пришел только Мароан Саннади, а вот ушли Нико Серрано и Мартин Хавьер.

    Статистика для ставок

    • «Рома» победила в 4 последних матчах

    • «Атлетик» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • В прошлом очном матче в 2024 году «Рома» и «Атлетик» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Атлетика» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: «Рома» сейчас в отличной форме, играет дома, поэтому должна побеждать.

    Ставка: победа «Ромы» за 2.30.

    Прогноз: «Рома» в последнее время прилично забивает, поэтому матч обещает быть результативным.

    Ставка: тотал больще 2,5 за 2.13.

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