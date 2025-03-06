6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: римская команда в общем этапе набрала 12 очков и финишировала на 15-й строчке в турнирной таблице.

Также «волчица» уже успела пройти «Порту» в 1/16 финала турнира. В чемпионате Италии римляне имеют в своем активе 43 балла и идут восьмыми.

Последние матчи: в прошлых турах «волшебная» победила «Комо» (2:1), «Монцу» (4:0), «Парму» (1:0) и «Венецию» (1:0).

Также коллектив из Рима прошел «Порту» в Лиге Европы (1:1, 3:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

До этого же команда из столицы Италии вылетела из Кубка Италии, уступив «Милану» (1:3).

Не сыграют: травмирован Ренато Марин, а дисквалифицирован Леандро Паредес.

Состояние команды: старт сезона у «Ромы» не задался, но в последнее время подопечные Клаудио Раньери показывают отличный футбол, который приносит результат. Римляне являются одними из фаворитов Лиги Европы.

Во время зимнего трансферного окна «Рома» купила Анасса Салаха Эддине, Виктора Нельссона, Девайна Ренча и Пьерлуиджи Голлини. Ушли же Самюэль Даль, Никола Залевский, Энцо Ле Фе и Марио Эрмосо.

«Атлетик»

Турнирное положение: коллектив из Бильбао набрал 19 очков, стал вторым в общем этапе Лиги Европы и пробился сразу в 1/8 финала турнира.

В чемпионате Италии «красно-белые» с 48 очка идут на четвертой строчке в турнирной таблице.

Также «львы» совсем недавно покинули Кубок Испании, уступив «Осасуне».

Последние матчи: в прошлых турах «баски» уступили «Атлетико» (0:1), но разгромили «Вальядолид» (7:1).

До этого же Бильбао сыграл вничью с «Эспаньолом».

В последней игре Лиги Европы «Атлетик» переиграл «Викторию» со счетом 3:1.

Не сыграют: в лазарете находится только Альваро Джало.

Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде претендуют на место в зоне Лиги чемпионов и борются за победу в Лиге Европы. Сезон для «Атлетика» пока что складывается удачно.

Во время зимнего трансферного окна в «Атлетик» пришел только Мароан Саннади, а вот ушли Нико Серрано и Мартин Хавьер.

Статистика для ставок

«Рома» победила в 4 последних матчах

«Атлетик» проиграл только 1 из последних 7 матчей

В прошлом очном матче в 2024 году «Рома» и «Атлетик» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Атлетика» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

Прогноз: «Рома» сейчас в отличной форме, играет дома, поэтому должна побеждать.

Ставка: победа «Ромы» за 2.30.

Прогноз: «Рома» в последнее время прилично забивает, поэтому матч обещает быть результативным.

Ставка: тотал больще 2,5 за 2.13.