Енисей
Алания
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.
При этом «Енисей» на 10 зачетных баллов отстает от заветной 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 21 матчах лучшей лиги мира.
Енисей — Алания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы в спарринге уступили «Сибири» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Ленинградца» (1:2). При этом чуть ранее подписала мировую с «Пари НН» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Енисей» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы откровенно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 21 поединке первенства.
Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Енисей» добыл 3 виктории при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Зимой красноярцы усилились, плюс обыграли «барсов» в двух последних очных поединках.
«Алания»
Турнирное положение: Владикавказцы ушли зимовать в зоне вылета. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Алания» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Владикавказцы в контрольной встрече одолели «Муром» (3:2).
До того команда была бита «Балтикой» (0:3). А вот поединок с «Уралом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Владикавказцы в последних спаррингах смотрелись не особо выгодно. Да и в кадровом плане «барсы» за зиму изменились почти до неузнаваемости.
При этом «Алания» явно не преуспевает в плане реализации. Владикавказцы настреляли лишь 12 мячей в 21 матче первой лиги.
Спартаку Гогниеву зимой пришлось собирать команду почти с нуля. Да и состав «барсов» по именам выглядит весьма скромно.
Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Владикавказцы намерены до последнего бороться за сохранение прописки в первой лиге.
Статистика для ставок
- Красноярцы уступили в 2 своих последних матчах
- «Алания» в среднем забивает реже гола за матч
- «Енисей» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Барсам» банально некуда отступать, так что ждем от них активных атак.
Честолюбивые владикавказцы будут биться до последнего, да и оборона «Енисея» выглядит не столь монолитно.
Ставка: «Алания» не проиграет за 3.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04