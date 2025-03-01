1 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Алания». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» на 10 зачетных баллов отстает от заветной 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 21 матчах лучшей лиги мира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы в спарринге уступили «Сибири» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Ленинградца» (1:2). При этом чуть ранее подписала мировую с «Пари НН» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Енисей» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы откровенно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 21 поединке первенства.

Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Енисей» добыл 3 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Зимой красноярцы усилились, плюс обыграли «барсов» в двух последних очных поединках.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы ушли зимовать в зоне вылета. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алания» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Владикавказцы в контрольной встрече одолели «Муром» (3:2).

До того команда была бита «Балтикой» (0:3). А вот поединок с «Уралом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Владикавказцы в последних спаррингах смотрелись не особо выгодно. Да и в кадровом плане «барсы» за зиму изменились почти до неузнаваемости.

При этом «Алания» явно не преуспевает в плане реализации. Владикавказцы настреляли лишь 12 мячей в 21 матче первой лиги.

Спартаку Гогниеву зимой пришлось собирать команду почти с нуля. Да и состав «барсов» по именам выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Владикавказцы намерены до последнего бороться за сохранение прописки в первой лиге.

Статистика для ставок

Красноярцы уступили в 2 своих последних матчах

«Алания» в среднем забивает реже гола за матч

«Енисей» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

Прогноз: «Барсам» банально некуда отступать, так что ждем от них активных атак.

Честолюбивые владикавказцы будут биться до последнего, да и оборона «Енисея» выглядит не столь монолитно.

Ставка: «Алания» не проиграет за 3.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04