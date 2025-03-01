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    «Арис» Лимасол — АПОЭЛ: Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» Лимасол — АПОЭЛ
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    Александр Кокорин
    1 марта в 25-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и АПОЭЛ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Арис» Лимасол на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 48 мячей в 24 матчах чемпионата Кипра.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Арис» Лимасол учинил разгром АЕЛу (4:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Анортосис» (3:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть АЕК Ларнака (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арис» Лимасол настрелял 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арис» Лимасол в последних матчах агрессивно атакует. Да и тылы команды надежны, дав результативный сбой всего 14 раз в 24 поединках.

    Матчи с АПОЭЛом для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Арис» Лимасол победил 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Александр Кокорин и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.

    АПОЭЛ

    Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем АПОЭЛ потенциально способен пободаться за топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. АПОЭЛ уступил «Пафосу» (0:2).

    До того команда вчистую проиграла «Целе» (0:2). Зато поединок с АЕЛом завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах АПОЭЛ победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе АПОЭЛ выглядит не лучшим образом. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом АПОЭЛ весьма преуспевает в плане реализации. В чемпионате Кипра команда настреляла 50 мячей в 24 сыгранных матчах.

    Между тем, весьма результативен Юсеф Аль-Араби. Опытнейший марокканец настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • АПОЭЛ уступил в 2 своих последних поединках

    • «Арис» Лимасол победил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Арис» Лимасол способен еще прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв лидера.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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