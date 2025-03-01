1 марта в 25-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и АПОЭЛ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Арис» Лимасол на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 48 мячей в 24 матчах чемпионата Кипра.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Арис» Лимасол учинил разгром АЕЛу (4:0).

До того команда по всем статьям переиграла «Анортосис» (3:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть АЕК Ларнака (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арис» Лимасол настрелял 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арис» Лимасол в последних матчах агрессивно атакует. Да и тылы команды надежны, дав результативный сбой всего 14 раз в 24 поединках.

Матчи с АПОЭЛом для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Арис» Лимасол победил 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Александр Кокорин и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.

АПОЭЛ

Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем АПОЭЛ потенциально способен пободаться за топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. АПОЭЛ уступил «Пафосу» (0:2).

До того команда вчистую проиграла «Целе» (0:2). Зато поединок с АЕЛом завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах АПОЭЛ победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе АПОЭЛ выглядит не лучшим образом. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

При этом АПОЭЛ весьма преуспевает в плане реализации. В чемпионате Кипра команда настреляла 50 мячей в 24 сыгранных матчах.

Между тем, весьма результативен Юсеф Аль-Араби. Опытнейший марокканец настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

АПОЭЛ уступил в 2 своих последних поединках

«Арис» Лимасол победил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Арис» Лимасол способен еще прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв лидера.

Ставка: Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04