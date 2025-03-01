«Арис» Лимасол
Турнирное положение: «Арис» Лимасол сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Арис» Лимасол на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 48 мячей в 24 матчах чемпионата Кипра.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Арис» Лимасол учинил разгром АЕЛу (4:0).
До того команда по всем статьям переиграла «Анортосис» (3:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть АЕК Ларнака (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арис» Лимасол настрелял 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арис» Лимасол в последних матчах агрессивно атакует. Да и тылы команды надежны, дав результативный сбой всего 14 раз в 24 поединках.
Матчи с АПОЭЛом для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Арис» Лимасол победил 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Александр Кокорин и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.
АПОЭЛ
Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем АПОЭЛ потенциально способен пободаться за топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. АПОЭЛ уступил «Пафосу» (0:2).
До того команда вчистую проиграла «Целе» (0:2). Зато поединок с АЕЛом завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах АПОЭЛ победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе АПОЭЛ выглядит не лучшим образом. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.
При этом АПОЭЛ весьма преуспевает в плане реализации. В чемпионате Кипра команда настреляла 50 мячей в 24 сыгранных матчах.
Между тем, весьма результативен Юсеф Аль-Араби. Опытнейший марокканец настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- АПОЭЛ уступил в 2 своих последних поединках
- «Арис» Лимасол победил в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.
«Арис» Лимасол способен еще прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв лидера.
Ставка: Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04