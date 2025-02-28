Валвейк
Фортуна Ситтард
«Валвейк»
Турнирное положение: Данный коллектив с 17 набранными очками идет предпоследним в таблице и на семь пунктов отстает от безопасной строки.
«Валвейк» выиграл четыре раза, расписал пять мировых исходов и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 31:47.
Валвейк — Фортуна Ситтард: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Желто-синие» проиграли свой последний проведенный поединок, уступив в гостях 0:2 «Твенте». А до этого они выиграли три матча кряду, одолев «Виллем II» 2:0 и «Бреду» 5:0 дома, а также на выезде 4:1 «Алмере Сити».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Валвейк» потерпел гостевое фиаско в своем предыдущем проведенном поединке. И данной неудачей команда прервала свою 4-матчевую серию без поражений, в которой расписала одну мировую и смогла добыть три виктории. И отметим, что коллектив уступил в рамках чемпионата страны только дважды за семь предыдущих поединков и трижды победил.
«Фортуна»
Турнирное положение: Клуб из Ситтарда с 26 очками идет на 11 месте в таблице и от топ-8 отстает всего лишь на балл.
«Фортуна» выиграла семь встреч, пять матчей свела вничью и 11 раз уступила, разница мячей составляет 29:41.
Последние матчи: «Зелено-желтые» в прошлом туре первенства страны проиграли в гостях «АЗ Алкмару» со счетом 0:1. А до этого в двух предыдущих игровых днях они дома потерпели фиаско от «Аякса» 0:2 и поделили очки с «Херенвеном» 2:2 на его поле.
Не сыграют: У команды нет проблем с составом.
Состояние команды: «Фортуна» в чемпионате не может выиграть вот уже на протяжении шести матчей подряд, раз сыграв в ничью за это время и пять поединков проиграв. Причем в четырех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. Победить же в рамках чемпионата Нидерландов коллектив смог лишь дважды за десять минувших игр.
Статистика для ставок
- «Валвейк» выиграл три из четырех минувших игр при одном фиаско
- «Фортуна» проиграла пять из шести предыдущих встреч и раз сыграла вничью
- «Фортуна» обыграла «Валвейк» в трех последних очных играх, в том числе и в первом круге дома — 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валвейка» — 2.02, победа «Фортуны» — 3.40, ничья — 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.22 соответственно.
- 2.02Вест Хэм — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Прогнозируем в этом противостоянии победу хозяев поля, ведь они к данной игре подходят в куда более лучшей форме, чем гости.
Рекомендуемая ставка: победа «Валвейка» за 2.02.
Прогноз: А вторым вариантом возьмем здесь ставку на то, что «Валвейк» сможет отправить в ворота «Фортуны» более одного гола.
Ставка: ИТ «Валвейка» больше 1,5 за 1.90.