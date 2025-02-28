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    «Валвейк» еще сократит отставание от безопасной строки?

    «Валвейк» — «Фортуна» Ситтард: Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 28 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «Фортуна» Ситтард
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    «Валвейк»
    28 февраля в 24-м туре нидерландской Эредивизии «Валвейк» дома примет «Фортуну» из Ситтарда. Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — «Фортуна» Ситтард, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 28 Февраля 2025 года

    Валвейк

  • Валвейк
    •  Валвейк 22:00 Фортуна Ситтард

    Фортуна Ситтард

  • Ситтард
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    «Валвейк»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 17 набранными очками идет предпоследним в таблице и на семь пунктов отстает от безопасной строки.

    «Валвейк» выиграл четыре раза, расписал пять мировых исходов и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 31:47.

    Валвейк — Фортуна Ситтард: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Желто-синие» проиграли свой последний проведенный поединок, уступив в гостях 0:2 «Твенте». А до этого они выиграли три матча кряду, одолев «Виллем II» 2:0 и «Бреду» 5:0 дома, а также на выезде 4:1 «Алмере Сити».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Валвейк» потерпел гостевое фиаско в своем предыдущем проведенном поединке. И данной неудачей команда прервала свою 4-матчевую серию без поражений, в которой расписала одну мировую и смогла добыть три виктории. И отметим, что коллектив уступил в рамках чемпионата страны только дважды за семь предыдущих поединков и трижды победил.

    «Фортуна»

    Турнирное положение: Клуб из Ситтарда с 26 очками идет на 11 месте в таблице и от топ-8 отстает всего лишь на балл.

    «Фортуна» выиграла семь встреч, пять матчей свела вничью и 11 раз уступила, разница мячей составляет 29:41.

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    • Последние матчи: «Зелено-желтые» в прошлом туре первенства страны проиграли в гостях «АЗ Алкмару» со счетом 0:1. А до этого в двух предыдущих игровых днях они дома потерпели фиаско от «Аякса» 0:2 и поделили очки с «Херенвеном» 2:2 на его поле.

    Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

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    Состояние команды: «Фортуна» в чемпионате не может выиграть вот уже на протяжении шести матчей подряд, раз сыграв в ничью за это время и пять поединков проиграв. Причем в четырех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. Победить же в рамках чемпионата Нидерландов коллектив смог лишь дважды за десять минувших игр.

    Статистика для ставок

    • «Валвейк» выиграл три из четырех минувших игр при одном фиаско

    • «Фортуна» проиграла пять из шести предыдущих встреч и раз сыграла вничью

    • «Фортуна» обыграла «Валвейк» в трех последних очных играх, в том числе и в первом круге дома — 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валвейка» — 2.02, победа «Фортуны» — 3.40, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.22 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в этом противостоянии победу хозяев поля, ведь они к данной игре подходят в куда более лучшей форме, чем гости.

    Рекомендуемая ставка: победа «Валвейка» за 2.02.

    Прогноз: А вторым вариантом возьмем здесь ставку на то, что «Валвейк» сможет отправить в ворота «Фортуны» более одного гола.

    Ставка: ИТ «Валвейка» больше 1,5 за 1.90.

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