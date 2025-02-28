28 февраля в 24-м туре нидерландской Эредивизии «Валвейк» дома примет «Фортуну» из Ситтарда. Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — «Фортуна» Ситтард, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валвейк»

Турнирное положение: Данный коллектив с 17 набранными очками идет предпоследним в таблице и на семь пунктов отстает от безопасной строки.

«Валвейк» выиграл четыре раза, расписал пять мировых исходов и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 31:47.

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Последние матчи: «Желто-синие» проиграли свой последний проведенный поединок, уступив в гостях 0:2 «Твенте». А до этого они выиграли три матча кряду, одолев «Виллем II» 2:0 и «Бреду» 5:0 дома, а также на выезде 4:1 «Алмере Сити».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Валвейк» потерпел гостевое фиаско в своем предыдущем проведенном поединке. И данной неудачей команда прервала свою 4-матчевую серию без поражений, в которой расписала одну мировую и смогла добыть три виктории. И отметим, что коллектив уступил в рамках чемпионата страны только дважды за семь предыдущих поединков и трижды победил.

«Фортуна»

Турнирное положение: Клуб из Ситтарда с 26 очками идет на 11 месте в таблице и от топ-8 отстает всего лишь на балл.

«Фортуна» выиграла семь встреч, пять матчей свела вничью и 11 раз уступила, разница мячей составляет 29:41.

Последние матчи: «Зелено-желтые» в прошлом туре первенства страны проиграли в гостях «АЗ Алкмару» со счетом 0:1. А до этого в двух предыдущих игровых днях они дома потерпели фиаско от «Аякса» 0:2 и поделили очки с «Херенвеном» 2:2 на его поле.

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Состояние команды: «Фортуна» в чемпионате не может выиграть вот уже на протяжении шести матчей подряд, раз сыграв в ничью за это время и пять поединков проиграв. Причем в четырех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. Победить же в рамках чемпионата Нидерландов коллектив смог лишь дважды за десять минувших игр.

Статистика для ставок

«Валвейк» выиграл три из четырех минувших игр при одном фиаско

«Фортуна» проиграла пять из шести предыдущих встреч и раз сыграла вничью

«Фортуна» обыграла «Валвейк» в трех последних очных играх, в том числе и в первом круге дома — 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валвейка» — 2.02, победа «Фортуны» — 3.40, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.22 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в этом противостоянии победу хозяев поля, ведь они к данной игре подходят в куда более лучшей форме, чем гости.

Рекомендуемая ставка: победа «Валвейка» за 2.02.

Прогноз: А вторым вариантом возьмем здесь ставку на то, что «Валвейк» сможет отправить в ворота «Фортуны» более одного гола.

Ставка: ИТ «Валвейка» больше 1,5 за 1.90.