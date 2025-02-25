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    «Кардифф Сити» — «Халл Сити»: Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 25 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Халл Сити»
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    «Кардифф Сити»
    «Кардифф Сити» на своем поле примет «Халл Сити» в перенесенном матче 31-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Февраля 2025 года

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Халл Сити

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
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    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: Валлийский коллектив с 32 очками находится нижней части таблицы, опережая зону вылета на три пункта.

    «Кардифф Сити» выиграл всего семь игр из 32 проведенных, 11 раз сыграл вничью и 14 игр проиграл, разница мячей составляет 35:54.

    Кардифф Сити — Халл Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «синие птицы» расписали домашнюю мировую с «Бристоль Сити», сыграв со счетом 1:1. А до этого они уступили на выезде со счетом 1:2 «Портсмуту» в чемпионате страны и выбили «Сток Сити» в 1/16 финала Кубка Англии, вырвав победу в серии пенальти, сыграв в основное время 3:3.

    Не сыграют: Лазарет команды полон и там находится несколько ведущих исполнителей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кардифф Сити» в рамках чемпионата Англии не может победить на протяжении последних трех встреч, дважды уступив за это время и раз сыграв вничью. Перед этим же он не знал горечи поражений на протяжении четырех встреч подряд с учетом всех соревнований. В данном отрезке валлийцы расписали два мировых исхода и отпраздновали две виктории, но только одна из них пришлась на поединок чемпионата страны. А вот до этого периода «ласточки» имели 9-матчевую серию без викторий, в которой шесть раз уступали.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 30 очкам идет вблизи зоне вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

    «Халл Сити» выиграл всего семь поединков из 32 проведенных, девять встреч свел вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 32:43.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: В предыдущих турах чемпионата страны «тигры» расписали домашнюю мировую с «Норвичем» со счетом 1:1 и проиграл на выезде «Бернли» со счетом 0:2 и на своем поле соседу по турнирке «Сток Сити» со счетом 1:2.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке 19 минувших играх чемпионата смог разжиться баллами лишь в семи случаях, четыре раза победив и расписав три мировых исхода. И стоит отметить, что эти удачные поединки пришлись на 13 последних играх команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время. А в шести минувших встречах Чемпионшипа «Халл» отпраздновал две гостевые сухие выигрыши, трижды проиграли и расписал одну мировую.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф Сити» дома в чемпионате не уступает на протяжении пяти игр кряду, выиграв два из них

    • «Халл» в гостях выиграл три из четырех предыдущие поединка в Чемпионшипе

    • В первом круге «Халл» разгромил валлийцев на своем поле со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кардифф Сити» — 2.33, победа «Халл Сити» — 3.00, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем обмена забитыми мячами, ведь эти команды в своем последнем отрезке отличаются зачастую, да и в играх между собой в основном огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на викторию валлийцев, которые будут настроены взять реванш у «тигров», да и дома в последнем отрезке выступают весьма неплохо.

    Ставка: победа «Кардифф Сити» за 2.33.

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