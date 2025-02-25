«Кардифф Сити» на своем поле примет «Халл Сити» в перенесенном матче 31-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: Валлийский коллектив с 32 очками находится нижней части таблицы, опережая зону вылета на три пункта.

«Кардифф Сити» выиграл всего семь игр из 32 проведенных, 11 раз сыграл вничью и 14 игр проиграл, разница мячей составляет 35:54.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «синие птицы» расписали домашнюю мировую с «Бристоль Сити», сыграв со счетом 1:1. А до этого они уступили на выезде со счетом 1:2 «Портсмуту» в чемпионате страны и выбили «Сток Сити» в 1/16 финала Кубка Англии, вырвав победу в серии пенальти, сыграв в основное время 3:3.

Не сыграют: Лазарет команды полон и там находится несколько ведущих исполнителей.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кардифф Сити» в рамках чемпионата Англии не может победить на протяжении последних трех встреч, дважды уступив за это время и раз сыграв вничью. Перед этим же он не знал горечи поражений на протяжении четырех встреч подряд с учетом всех соревнований. В данном отрезке валлийцы расписали два мировых исхода и отпраздновали две виктории, но только одна из них пришлась на поединок чемпионата страны. А вот до этого периода «ласточки» имели 9-матчевую серию без викторий, в которой шесть раз уступали.

«Халл Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 30 очкам идет вблизи зоне вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

«Халл Сити» выиграл всего семь поединков из 32 проведенных, девять встреч свел вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 32:43.

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи: В предыдущих турах чемпионата страны «тигры» расписали домашнюю мировую с «Норвичем» со счетом 1:1 и проиграл на выезде «Бернли» со счетом 0:2 и на своем поле соседу по турнирке «Сток Сити» со счетом 1:2.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке 19 минувших играх чемпионата смог разжиться баллами лишь в семи случаях, четыре раза победив и расписав три мировых исхода. И стоит отметить, что эти удачные поединки пришлись на 13 последних играх команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время. А в шести минувших встречах Чемпионшипа «Халл» отпраздновал две гостевые сухие выигрыши, трижды проиграли и расписал одну мировую.

Статистика для ставок

«Кардифф Сити» дома в чемпионате не уступает на протяжении пяти игр кряду, выиграв два из них

«Халл» в гостях выиграл три из четырех предыдущие поединка в Чемпионшипе

В первом круге «Халл» разгромил валлийцев на своем поле со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кардифф Сити» — 2.33, победа «Халл Сити» — 3.00, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.77 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем обмена забитыми мячами, ведь эти команды в своем последнем отрезке отличаются зачастую, да и в играх между собой в основном огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на викторию валлийцев, которые будут настроены взять реванш у «тигров», да и дома в последнем отрезке выступают весьма неплохо.

Ставка: победа «Кардифф Сити» за 2.33.