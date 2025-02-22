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    Продолжится ли победная серия «Фулхэма»?

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Хозяева выиграли последние три матча, но продолжат ли они побеждать? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
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    Рауль Хименес
    «Фулхэм» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
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    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 25-ти поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда пребывает на восьмой позиции с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-5), поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

    Фулхэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:1).

    Ранее коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах обыграл представителя третьего дивизиона «Уиган» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Лукич, Уилсон, Тете и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» неизменно выиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 25-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 13-ю позицию и на 13 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 13 очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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  • 19/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Орлы» на своем поле потерпели поражение от «Эвертона» — 1:2.

    Ранее коллектив также пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах оказался сильнее «Донкастера» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Уорд, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» лишь дважды при шести победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, при всем преимуществе соперника в классе и с учетом фактора чужого поля, который говорит в его пользу.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фулхэм» выиграл

    • в трех последних матчах «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.45, победа «Кристал Пэлас» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фулхэма».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18

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