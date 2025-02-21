21 февраля в 25-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Эюпспор» на 6 очков отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «Кайсериспор» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Трабзонспору». При этом чуть ранее она уступила еще и «Коньяспору» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эюпспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эюпспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 35 мячей в 23 поединках чемпионата Турции.

Матчи с «орлами» для команды исторически складываются неудачно. В обоих очных поединках «Эюпспор» уступил местному гранду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. И соперник нестабилен, и шанс закрепиться в топ-4 у команды прекрасный.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» проводят крайне слабый сезон. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бешикташ» на 2 очка отстают от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Орлы» переиграли «Трабзонспор» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Сивасспору» (2:0). Плюс поединок со скромным «Киркларелиспором» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Бешикташ» прибавляет. Команда победила в трех своих последних поединках.

При этом «Бешикташ» знатно преуспевает в плане реализации. В трех своих последних поединках стамбульцы неизменно забивали по 3 мяча.

Отлично вписался в игру «орлов» авторитетный Чиро Иммобиле. Итальянец наколотил уже 10 мячей в Суперлиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Орлы» победили в 3 последних матчах

«Эюпспор» не побеждает 3 матча кряду

«Бешикташ» обыграл «Эюпспор» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.12.

Прогноз: «Орлы» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены подтянуться к группе лидеров.

«Бешикташ» имеет в своем составе опытных атакующих игроков, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83