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    Возьмёт ли «Мольде» реванш?

    «Шемрок Роверс» — «Мольде»: Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Мольде»
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    Гол в ворота «Мольде» («Мольде» — «Шемрок Роверс»)
    «Шемрок Роверс» сыграет против «Мольде» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 23:00 Мольде

    Мольде

  • Мольде
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    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занял итоговое 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 11 набранных очков.

    Последние матчи: «Шемрок Роверс» одержал минимальную победу в матче против «Мольде» (1:0).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни, Бирн, Кларк, Ньюджент. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустят Клири и Уоттс.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» стартовал с поражения, проиграв в 1 туре команде «Богемианс» (0:1).

    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занял итоговое 23 место, набрав 7 очков. В Лиге конференций «Мольде» смог одержать две победы, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

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    • Последние матчи: В первой игре 1/16 финала Лиги конференций «Мольде» уступил «Шемрок Роверсу» (0:1).

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на травмированных футболистов Бакке, Беришу и Ойванна. Матч пропустит Йенсен из-за красной карточки.

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    Состояние команды: Новый сезон в чемпионате Новергии стартует 30 марта. В 1 туре «Мольде» примет команду «Сарпсборг».

    Статистика для ставок

    • «Мольде» занял 23 место в Лиге конференций

    • «Шемрок Роверс» занял 10 место в Лиге конференций

    • В первом матче 1/16 финала ЛК «Шемрок Роверс» выиграл у «Мольде» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шемрок Роверса» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличатся в предстоящем матче.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.90.

    «Шемрок Роверс» — «Мольде»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Возьмёт ли «Мольде» реванш?
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