«Шемрок Роверс» сыграет против «Мольде» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занял итоговое 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 11 набранных очков.

Последние матчи: «Шемрок Роверс» одержал минимальную победу в матче против «Мольде» (1:0).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни, Бирн, Кларк, Ньюджент. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустят Клири и Уоттс.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» стартовал с поражения, проиграв в 1 туре команде «Богемианс» (0:1).

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занял итоговое 23 место, набрав 7 очков. В Лиге конференций «Мольде» смог одержать две победы, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

Последние матчи: В первой игре 1/16 финала Лиги конференций «Мольде» уступил «Шемрок Роверсу» (0:1).

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на травмированных футболистов Бакке, Беришу и Ойванна. Матч пропустит Йенсен из-за красной карточки.

Состояние команды: Новый сезон в чемпионате Новергии стартует 30 марта. В 1 туре «Мольде» примет команду «Сарпсборг».

Статистика для ставок

«Мольде» занял 23 место в Лиге конференций

«Шемрок Роверс» занял 10 место в Лиге конференций

В первом матче 1/16 финала ЛК «Шемрок Роверс» выиграл у «Мольде» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шемрок Роверса» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.53.

Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличатся в предстоящем матче.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.90.