16 февраля в 23 туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Ренн» и «Лилль». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: сейчас «Ренн» располагается на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 23 очками.

Последние матчи: в 21-м туре бретонцы обыграли в гостях «Сент-Этьен» со счетом 2:0. На протяжении всей встречи «Ренн» владел инициативой на поле, создал уйму моментов, но смог поразить ворота соперников лишь дважды.

На 15-й минуте счет открыл главный бомбардир Калимуэндо, а в конце встречи точку в матче поставил молодой камерунский хавбек Надига, который начинает играть все более важную роль.

Ранее была победа над «Страсбургом» (1:0) и поражение от «Монако» (2:3) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Роу (з), Сейду (з), Мацусива (п), дисквалифицирован — Джеймс (п).

Состояние команды: последние два матча «Ренном» руководит сенегальский специалист Хабиб Бей, который ранее несколько сезонов проработал в «Ред Старе» и вывел команду в Лигу 2. Пока он успешно стартовал в новом клубе и взял 6 очков из 6 возможных.

Зимой в клубе произошли серьезные изменения, ушло несколько лидеров (Гронбек, Гуири, Сантамария), им на смену пришел также ряд известных футболистов (Роу, Самба, Брассье), но в целом бретонцы ослабли.

«Лилль»

Турнирное положение: пока «Лилль» идет на пятом месте в Лиге 1 с 35 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Франции команда Бруно Женезьо неожиданно на своем поле уступила «Гавру» со счетом 1:2. Соперник играл чуть лучше и реализовал почти все свои опасные моменты.

«Лилль» смог лишь ответить голом в компенсированное время в исполнении недавнего новичка Чубы Акпома, который воспользовался ошибкой обороны соперника.

До этого в Кубке Франции «Лилль» проиграл по пенальти «Дюнкерку» из Лиги 2, а ранее в чемпионате разгромил дома «Сент-Этьен» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Юмтитти (з), Бенталеб (п), Жегрова (п), Фернандес-Пардо (п).

Состояние команды: попадание в восьмерку лучших в Лиге чемпионов позволило «Лиллю» немного перевести дух и избежать стыков. Видно, что команда наелась и играть ей на два фронта приходится очень тяжело.

К тому же сейчас практически опустел лазарет, из ведущих футболистов там только Жегрова. В этом сезоне «Лилль» смотрится очень хорошо и показывает качественную игру в первый же год работы Женезьо на посту главного тренера.

Статистика для ставок

В первом круге «Лилль» выиграл дома (1:0)

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 2:2

В позапрошлом сезоне «Лилль» в гостях был сильнее (3:1), а дома была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 2,60, а на «Лилль» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: «Ренн» одержал две победы после назначения нового тренера Бея, но там соперники у него были не самые сильные. Отдохнувший «Лилль» потребует абсолютно иного уровня сопротивления и мастерства.

Почти все лидеры «догов» (Дэвид, Кабелла, Энджел Гомес) находятся в отличной форме.

Будет удивительно, если «Лилль» потерпит поражение в этой игре против команды, которую покинул Амин Гуири, и через которого шли все атаки.

Основная ставка: победа «Лилля» с форой 0 за 1,92.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: «Лилль» выиграет за 2,70.