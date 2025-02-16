2-й таймМанчестер Сити — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн Ламин ЯмальБудущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира Огнен МимовичБалканский огонь. «Зенит» решил проблему на правой бровке обороны, заполучив Мимовича
  • 19:35
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в результативном матче КХЛ
  • 18:18
    • Йоханнес Бё выиграл спринт на чемпионате мира
    Все новости спорта

    «Лилль» остановит набравший ход «Ренн»

    «Ренн» — «Лилль». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Франции 16 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    16 февраля в 23 туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Ренн» и «Лилль». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Февраля 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 22:45 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: сейчас «Ренн» располагается на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 23 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре бретонцы обыграли в гостях «Сент-Этьен» со счетом 2:0. На протяжении всей встречи «Ренн» владел инициативой на поле, создал уйму моментов, но смог поразить ворота соперников лишь дважды.

    Ренн — Лилль: коэффициенты букмекеров

    На 15-й минуте счет открыл главный бомбардир Калимуэндо, а в конце встречи точку в матче поставил молодой камерунский хавбек Надига, который начинает играть все более важную роль.

    Ранее была победа над «Страсбургом» (1:0) и поражение от «Монако» (2:3) в чемпионате.

  • Исак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна
  • Лишь немногие из этих звезд останутся в своих нынешних клубах
  • 06/02/2025

    • Не сыграют: травмированы — Роу (з), Сейду (з), Мацусива (п), дисквалифицирован — Джеймс (п).

    Состояние команды: последние два матча «Ренном» руководит сенегальский специалист Хабиб Бей, который ранее несколько сезонов проработал в «Ред Старе» и вывел команду в Лигу 2. Пока он успешно стартовал в новом клубе и взял 6 очков из 6 возможных.

    Зимой в клубе произошли серьезные изменения, ушло несколько лидеров (Гронбек, Гуири, Сантамария), им на смену пришел также ряд известных футболистов (Роу, Самба, Брассье), но в целом бретонцы ослабли.

    «Лилль»

    Турнирное положение: пока «Лилль» идет на пятом месте в Лиге 1 с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Франции команда Бруно Женезьо неожиданно на своем поле уступила «Гавру» со счетом 1:2. Соперник играл чуть лучше и реализовал почти все свои опасные моменты.

    «Лилль» смог лишь ответить голом в компенсированное время в исполнении недавнего новичка Чубы Акпома, который воспользовался ошибкой обороны соперника.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого в Кубке Франции «Лилль» проиграл по пенальти «Дюнкерку» из Лиги 2, а ранее в чемпионате разгромил дома «Сент-Этьен» (4:1).

    Не сыграют: травмированы — Юмтитти (з), Бенталеб (п), Жегрова (п), Фернандес-Пардо (п).

    Состояние команды: попадание в восьмерку лучших в Лиге чемпионов позволило «Лиллю» немного перевести дух и избежать стыков. Видно, что команда наелась и играть ей на два фронта приходится очень тяжело.

    К тому же сейчас практически опустел лазарет, из ведущих футболистов там только Жегрова. В этом сезоне «Лилль» смотрится очень хорошо и показывает качественную игру в первый же год работы Женезьо на посту главного тренера.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лилль» выиграл дома (1:0)

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 2:2

    • В позапрошлом сезоне «Лилль» в гостях был сильнее (3:1), а дома была ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 2,60, а на «Лилль» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

    Прогноз: «Ренн» одержал две победы после назначения нового тренера Бея, но там соперники у него были не самые сильные. Отдохнувший «Лилль» потребует абсолютно иного уровня сопротивления и мастерства.

    Почти все лидеры «догов» (Дэвид, Кабелла, Энджел Гомес) находятся в отличной форме.
    Будет удивительно, если «Лилль» потерпит поражение в этой игре против команды, которую покинул Амин Гуири, и через которого шли все атаки.

    Основная ставка: победа «Лилля» с форой 0 за 1,92.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

    Дополнительная ставка: «Лилль» выиграет за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Бергс — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марсель — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монако — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дьере — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тулуза — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. «Лилль» остановит набравший ход «Ренн»
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры