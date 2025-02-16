Фиорентина
Комо
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Фиорентина» на 3 зачетных балла отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 24 матчах.
Фиорентина — Комо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Интеру» (1:2).
До того команда разгромила тот же «Интер» (3:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Дженоа» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фиорентина» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован. Мойзе Кен — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фиалки» весьма неплохо атакуют. Команда настреляла 41 мяч в 24 поединках итальянского чемпионата.
Матчи с «Комо» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только им будет очень не хватать дисквалифицированного Кена.
«Комо»
Турнирное положение: «Ларианцы» бьются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Комо» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Ларианцы» дома уступили «Ювентусу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (0:2). Да и поединок с «Аталантой» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Алессандро Габриэллони, Марк-Оливер Кемпф, Альберто Морено — травмированы.
Состояние команды: «Ларианцы» нынче пребывают в психологической яме. Команда Сеска Фабрегаса проиграли в 3 последних матчах.
При этом «Комо» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Ларианцы» настреляли 28 мячей в 24 матчах Серии A.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Да и Патрик Кутроне наколотил всего 6 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Ларианцы» явно намерены зацепиться за очки и оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.
Статистика для ставок
- «Комо» проиграл в 3 своих последних матчах
- «Фиалки» обыграли «Комо» в 4 последних очных встречах
- «Фиорентина» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.
- 2.00Лестер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Фиалки» в разы сильнее соперника, и даже без Кена обязаны его обыгрывать.
«Ларианцы» на данном этапе выглядят блекло, уступив в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.79