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    Очередной прокол «Комо»?

    «Фиорентина» — «Комо». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Серия A, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Комо»
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    «Комо»
    16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Комо». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Фиорентина» на 3 зачетных балла отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 24 матчах.

    Фиорентина — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Интеру» (1:2).

    До того команда разгромила тот же «Интер» (3:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Дженоа» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фиорентина» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован. Мойзе Кен — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Фиалки» весьма неплохо атакуют. Команда настреляла 41 мяч в 24 поединках итальянского чемпионата.

    Матчи с «Комо» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только им будет очень не хватать дисквалифицированного Кена.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Ларианцы» бьются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Комо» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Ларианцы» дома уступили «Ювентусу» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (0:2). Да и поединок с «Аталантой» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Алессандро Габриэллони, Марк-Оливер Кемпф, Альберто Морено — травмированы.

    Состояние команды: «Ларианцы» нынче пребывают в психологической яме. Команда Сеска Фабрегаса проиграли в 3 последних матчах.

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    При этом «Комо» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Ларианцы» настреляли 28 мячей в 24 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Да и Патрик Кутроне наколотил всего 6 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Ларианцы» явно намерены зацепиться за очки и оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

    Статистика для ставок

    • «Комо» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Фиалки» обыграли «Комо» в 4 последних очных встречах

    • «Фиорентина» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

    Прогноз: «Фиалки» в разы сильнее соперника, и даже без Кена обязаны его обыгрывать.

    «Ларианцы» на данном этапе выглядят блекло, уступив в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.79

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    «Фиорентина» — «Комо»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Очередной прокол «Комо»?
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