«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 22-х туров испанского первенства набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 18-й позиции в таблице, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от спасительной 17-й строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Алавес» на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1).
Перед этим в 21-м туре национального чемпионата баскский клуб уже в своих стенах набрал один пункт, когда разошелся миром с «Сельтой» с результатом 1:1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Конечни, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл только один раз при пяти поражениях и пяти ничьих.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им соответствующие шансы на победу, и средние перспективы — на ничью, хотя дома против равного себе соперника они способны и победить.
Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с девятью голами.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 22-х туров испанского первенства набрал 24 очка и также борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на последней, 14-й позиции и только на три балла опережает зону вылета, которую как раз и возглавляет ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках четвертьфинала национального Кубка клуб из пригорода Мадрида на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико» (0:5).
Перед этим в 22-м туре испанского первенства «Хетафе» на чужом поле сумел добыть один пункт, разойдясь в домашних стенах миром с «Севильей» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Давид Сория, Луис Милья и Ньом.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.
Это свидетельствует о неплохой форме гостей, что сулит им хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.
Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей «Алавеса» забивали обе команды
- в четырех из семи последних матчей «Хетафе» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 2.90, победа «Хетафе» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: в шести из семи последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 3,5 голов.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, а соперники в них забили меньше 3,5 голов.
Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не выиграют, и соперники забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из семи последних матчей.
Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.15