9 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 22-х туров испанского первенства набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 18-й позиции в таблице, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Алавес» на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1).

Перед этим в 21-м туре национального чемпионата баскский клуб уже в своих стенах набрал один пункт, когда разошелся миром с «Сельтой» с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Конечни, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл только один раз при пяти поражениях и пяти ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им соответствующие шансы на победу, и средние перспективы — на ничью, хотя дома против равного себе соперника они способны и победить.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с девятью голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 22-х туров испанского первенства набрал 24 очка и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на последней, 14-й позиции и только на три балла опережает зону вылета, которую как раз и возглавляет ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках четвертьфинала национального Кубка клуб из пригорода Мадрида на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико» (0:5).

Перед этим в 22-м туре испанского первенства «Хетафе» на чужом поле сумел добыть один пункт, разойдясь в домашних стенах миром с «Севильей» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Давид Сория, Луис Милья и Ньом.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Это свидетельствует о неплохой форме гостей, что сулит им хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в восьми из 10-ти последних матчей «Алавеса» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Хетафе» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 2.90, победа «Хетафе» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 3,5 голов.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, а соперники в них забили меньше 3,5 голов.

Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не выиграют, и соперники забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из семи последних матчей.

Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.15