Райо Вальекано
Вальядолид
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 22-х туров испанского первенства набрал 32 очка и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на шестом месте в таблице и лишь на один балл опережает седьмую позицию, которая уже вне зоны континентальных турниров.
Райо Вальекано — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на чужом поле одержал минимальную победу над «Леганесом» (1:0).
Перед этим в 21-м туре национального чемпионата клуб из Мадрида уже в своих стенах также набрал максимум очков, обыграв «Жирону» с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Хони Монтиель и Рауль де Томас, дисквалифицирован — Рэнди Нтека.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на чемпионат Испании, «Райо Вальекано» не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что сулит им хорошие шансы если на победу, особенно если учесть явный перевес в классе, а также фактор своего поля.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с четырьмя голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальдолид» после 22-х туров испанского первенства набрала 15 очков и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на последней, 20-й позиции и на восемь очков отстает от зоны спасительной 17-й строчки, поэтому ей кровь из носу нужны любые баллы.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (1:5).
Перед этим в 21-м туре испанского первенства «Вальядолид» на своем поле также остался без очков, уступив в домашних стенах «Реалу» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Джёмерт и Рауль Моро.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вальядолид» только проигрывал
Это свидетельствует о плохой форме гостей, что не сулит им шансов даже на ничью, особенно против явно превосходящего в классе соперника, а также на его поле.
Селим Амалла и Рауль Моро, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Райо» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Райо» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.20, победа «Вальядолида» — в 7.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.80.
- 2.02Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.97Валенсия — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 1.84Спартак — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединков.
При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Райо».
Ставка: обе команды забьют за 2.15