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    Удержится ли «Райо» в зоне еврокубков Ла Лиги?

    «Райо Вальекано» — «Вальядолид». Хозяева находятся в топ-6, но удержатся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.02

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    Хорхе де Фрутос
    7 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Вальядолид». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 22-х туров испанского первенства набрал 32 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на шестом месте в таблице и лишь на один балл опережает седьмую позицию, которая уже вне зоны континентальных турниров.

    Райо Вальекано — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на чужом поле одержал минимальную победу над «Леганесом» (1:0).

    Перед этим в 21-м туре национального чемпионата клуб из Мадрида уже в своих стенах также набрал максимум очков, обыграв «Жирону» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Хони Монтиель и Рауль де Томас, дисквалифицирован — Рэнди Нтека.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на чемпионат Испании, «Райо Вальекано» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что сулит им хорошие шансы если на победу, особенно если учесть явный перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с четырьмя голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальдолид» после 22-х туров испанского первенства набрала 15 очков и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на последней, 20-й позиции и на восемь очков отстает от зоны спасительной 17-й строчки, поэтому ей кровь из носу нужны любые баллы.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (1:5).

    Перед этим в 21-м туре испанского первенства «Вальядолид» на своем поле также остался без очков, уступив в домашних стенах «Реалу» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Джёмерт и Рауль Моро.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вальядолид» только проигрывал

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, что не сулит им шансов даже на ничью, особенно против явно превосходящего в классе соперника, а также на его поле.

    Селим Амалла и Рауль Моро, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Райо» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Райо» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.20, победа «Вальядолида» — в 7.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединков.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Райо».

    Ставка: обе команды забьют за 2.15

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